Navracsics: Ungarn investiert EU-Gelder sinnvoll

Ungarn investiert die EU-Mittel gut. Im Finanzzeitraum 2014–2020 wurden rund 56.000 Projekte realisiert, was einen bedeutenden Beitrag zur ungarischen Wirtschaft geleistet hat, betonte der Minister für öffentliche Verwaltung und Regionalentwicklung am Donnerstag in Hajdúszoboszló bei der Übergabe des Lurkó-Kindergartens – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Tibor Navracsics bezeichnete es daher als unverständlich, warum die EU die Überweisung der Mittel an verschiedene rechtsstaatliche und andere Bedingungen knüpft, wenn diese nicht von Politikern, sondern von ungarischen Bürgern verwendet werden. Der Minister bezeichnete das Komitat Hajdú-Bihar, Debrecen und Umgebung, darunter auch Hajdúszoboszló, als wichtige Säule der ungarischen Wirtschaftsentwicklung, zu deren Förderung auch die dort lebenden Menschen entschlossen sind, „und die Regierung unterstützt dies gerne“.