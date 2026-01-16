MOHU: Mehr als 120 Millionen Forint wurden durch Flaschenrückgaben gesammelt

Mehr als 120 Millionen Forint wurden in einem halben Jahr durch Flaschenrückgaben für bedürftige Familien gesammelt, teilte die MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie schrieben, dass die im Rahmen des MOHU-Programms „Mosolyra váltó” (dt. „In ein Lächeln verwandeln”) gesammelten Spenden die Programme der Magyar Máltai Szeretetszolgálat (dt. „Ungarischer Malteser Hilfsdienst”), der Ökumenikus Segélyszervezet (dt. „Ökumenische Hilfsorganisation”) und des Magyar Vöröskereszt (dt. „Ungarisches Rotes Kreuz”) zur Unterstützung von Kindern und Familien fördern. Dank des Programms „Mosolyra váltó” können Verbraucher bei jeder Rückgabe an einem REpont-Automaten entscheiden, ob sie den Betrag für die Getränkeverpackungen als Gutschein für den Laden bzw. per Sofortüberweisung erhalten oder mit einem einzigen Knopfdruck für wohltätige Zwecke spenden möchten, wie sie erklärten. Unter Berufung auf Csaba Bozóki, Direktor für institutionelles Abfallmanagement bei MOHU, wurde betont, dass die Spende deutlich macht, dass das REpont-System nicht nur die Umwelt schützt, sondern auch eine konkrete Hilfe für die Gesellschaft darstellt.

Über die Verwendung der Spenden wurde bekannt gegeben, dass der Ungarische Malteser Hilfsdienst den Betrag für die tägliche Unterstützung bedürftiger Familien und für Gemeinschaftsräume für Kinder verwendet. Die Ökumenische Hilfsorganisation unterstützt damit die Förderung benachteiligter Kinder und Programme zur Chancengleichheit in ihrem landesweiten Netzwerk von Einrichtungen. Das Ungarische Rote Kreuz verwendet die Spende zur Unterstützung bedürftiger Familien, unter anderem für die Finanzierung der Grundversorgung und von Sozialprogrammen für Kinder, heißt es in der Mitteilung, wonach seit Einführung des obligatorischen Rücknahmesystems des MOHU bisher mehr als vier Milliarden Getränkeverpackungen in den Kreislauf zurückgeführt wurden. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass sich die förderungswürdigen Ziele und Organisationen von Zeit zu Zeit ändern. MOHU ermutigt alle, bei der Rückgabe weiterhin von der Möglichkeit der Spende Gebrauch zu machen, wurde betont.