MOHU bereitet sich mit erhöhter Kapazität auf die Rückgabe nach den Feiertagen vor

MOHU bereitet sich auch in diesem Jahr mit erhöhter Kapazität auf die Weihnachtszeit und das Jahresende vor, da zu dieser Zeit in der Regel die Anzahl der Rückgaben deutlich zunimmt, teilte die MOL-Tochtergesellschaft für Abfallwirtschaft in einer Mitteilung mit, die sie am Donnerstag an die Nachrichtenagentur MTI schickte.

Mehrere Lkw werden an mehreren Tagen zu den Geschäften fahren, um die Flaschen abzuholen. Im vergangenen Jahr wurden nach den Weihnachtsfeiertagen täglich mehr als 10 Millionen Flaschen zurückgegeben. MOHU unterstützt die Geschäfte mit erhöhter Kapazität, besserer Logistik und mehr Aufbewahrungssäcken bei ihrer Arbeit. Die Partner von MOHU holen die zurückgegebenen Getränkeverpackungen häufiger als normalerweise, also am 24. Dezember und an mehreren Tagen danach, aus den Geschäften ab, um einen reibungslosen Rückgabeprozess zu gewährleisten.

In den ersten Tagen nach den Feiertagen werden in der Regel viel mehr Flaschen zurückgegeben, daher lohnt es sich, sich vor den Feiertagen über die Öffnungszeiten der Geschäfte zu informieren, die Rücknahmeautomaten betreiben. Die REpont-App kann ebenfalls bei der Planung der Rückgabe hilfreich sein. Durch Anklicken der einzelnen REponts kann im Voraus überprüft werden, ob der Rücknahmeautomat an dem jeweiligen Standort funktioniert, empfahl das Unternehmen. Darüber hinaus hat MOHU die Ausstattung der Geschäfte im Voraus überprüft und bei Bedarf zusätzliche Säcke und Glasbehälter für die Zeit um die Feiertage herum bereitgestellt. Die Grundvoraussetzung für den reibungslosen Betrieb der Rücknahmeautomaten ist die regelmäßige tägliche Reinigung und die regelmäßige Entleerung der vollen Automaten.

Das Rückgabesystem ist einer der herausragenden Erfolge Ungarns im Bereich des Umweltschutzes. Dank des gemeinsamen Engagements werden immer mehr Getränkeverpackungen wiederverwertet, was zu einer nachhaltigeren Zukunft beiträgt. In 2025 haben wir bereits rund 2,8 Milliarden Flaschen, Dosen und Gläser zurückgenommen. Diese Abfälle werden an den richtigen Ort gebracht und wiederverwertet, bestätigte MOHU.