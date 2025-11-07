Insura.hu: Prämien für die Kfz-Haftpflichtversicherung sind nicht gestiegen

Nach Angaben des Versicherungsmaklers Insura.hu haben Kunden mit eigenem PKW in den ersten Tagen der am 2. November gestarteten Jahresendkampagne für die obligatorische Kfz-Haftpflichtversicherung (kgfb) neue Verträge zu einem Durchschnittspreis von 32.900 Forint abgeschlossen, was praktisch dem Vorjahresniveau von 33.000 Forint entspricht, sodass die Versicherer insgesamt ihre Preise nicht erhöht haben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Versicherungsmakler gab in seiner Mitteilung vom Freitag bekannt, dass Autofahrer mit einem zum Jahresende auslaufenden Kfz-Haftpflichtversicherungsvertrag bis zum 1. Dezember entscheiden können, ob sie ihren aktuellen Vertrag behalten oder eine neue Versicherung abschließen möchten. Die Kunden müssen bis zum 11. November über die von ihrem bestehenden Versicherer angebotenen Prämien informiert werden. Es wurde darauf hingewiesen, dass aufgrund des Preiswettbewerbs zwischen den Versicherern die durchschnittlichen Prämien gegenüber dem Vorjahr eingefroren wurden, Kunden in verschiedenen Prämienklassen jedoch erhebliche Prämienerhöhungen oder -senkungen erfahren können, weshalb es ratsam ist, sich über die aktuellen Angebote der einzelnen Versicherer zu informieren.

Auch in diesem Jahr können die Jahresprämien durch zahlreiche Rabatte gesenkt werden. 95 Prozent der Kunden zahlen die Jahresprämie in einer Summe, da sie dafür einen Prämienrabatt erhalten, ebenso wie für Zahlungen per Überweisung oder Kreditkarte; nur noch 11 Prozent der Vertragspartner verlangen in diesem Jahr eine Zahlung per Scheck. Auch in diesem Jahr ist der E-Kommunikationsrabatt beliebt, bei dem sich der Kunde verpflichtet, mit dem Versicherer elektronisch in Kontakt zu bleiben. Unter den Neuheiten erwähnt Insura.hu das Angebot einer Versicherungsgesellschaft, die einen Preisnachlass für das Herunterladen und die regelmäßige Nutzung einer Smartphone-App gewährt, die das Fahrverhalten überwacht und analysiert. Die kgfb-Kampagne zum Jahresende betrifft auch in diesem Jahr wieder mehr als 750.000 Fahrzeuge, darunter etwa 400.000 Personenkraftwagen. Mit Wirkung zum 1. Januar können in der Regel die Halter von Fahrzeugen, die vor 2010 gekauft wurden, ihren Vertrag wechseln.