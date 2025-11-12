Netrisk: Durchschnittsprämien sinken in der Kfz-Haftpflichtversicherungskampagne

Anfang November startete die Kampagne für die obligatorische Kfz-Haftpflichtversicherung (kgfb) für das Jahr 2025. Bei Netrisk lag die Durchschnittsprämie in den ersten Tagen bei 29.000 Forint, was 5,2 Prozent unter dem Vorjahreswert liegt. Autofahrer sparen durch einen Versicherungswechsel durchschnittlich 13 Prozent, teilte der Online-Versicherungsvermittler am Mittwoch der Nachrichtenagentur MTI mit.

Es wurde darauf hingewiesen, dass die Anfang November gestartete Kampagne zur obligatorischen Kfz-Haftpflichtversicherung für Autofahrer gilt, die ihr Fahrzeug vor 2010 gekauft haben und seitdem weder den Eigentümer noch den Betreiber gewechselt haben. Diese können bis zum 30. November entscheiden, ob sie den Versicherer wechseln oder ihren bestehenden Vertrag verlängern möchten. Nach Angaben von Netrisk wurden im Rahmen der Kampagne bis zum 6. November insgesamt 3,5 Prozent mehr Kfz-Haftpflichtversicherungsverträge abgeschlossen als im gleichen Zeitraum der Kampagne 2024. Für die von der Kfz-Haftpflichtversicherungskampagne Betroffenen lag der Durchschnittspreis in den ersten Tagen bei 29.000 Forint, was 5,2 Prozent unter dem Vorjahresdurchschnitt von 30.800 Forint liegt. Auf der Grundlage der bisher abgeschlossenen Verträge konnten die Kunden durch den Wechsel der Versicherung durchschnittlich 13 Prozent oder mehr als 4.000 Forint einsparen.

Unter den in den ersten Novembertagen abgeschlossenen neuen Kfz-Haftpflichtversicherungsverträgen sind weiterhin Pkw-Besitzer mit einem Anteil von 82 Prozent in der Überzahl. Motorräder machen 6 Prozent, andere Fahrzeuge 8 Prozent und Lastkraftwagen 4 Prozent des Geschäfts von Netrisk aus. Die Durchschnittsprämien pro Fahrzeugkategorie betragen 32.300 Forint für PKWs, 7.000 Forint für Motorräder, 5.300 Forint für andere Fahrzeuge und 49.000 Forint für LKWs, wie bekannt gegeben wurde. Sie fügten hinzu, dass ein Großteil der an der Kampagne teilnehmenden Autofahrer bereits seit längerer Zeit unfallfrei fährt und im Bonus-Malus-System eine günstigere Einstufung erhalten hat. Die Versicherer konkurrieren ausdrücklich um diese Kunden, da eine unfallfreie Vergangenheit nicht nur für die Autofahrer, sondern auch für die Versicherer wertvoll ist und ein geringeres Risiko bedeutet.

Laut Márton Besnyő, dem für Österreich und Ungarn zuständigen Regionalgeschäftsführer der Netrisk-Gruppe, wird die diesjährige Kampagne etwas Besonderes sein, da die Prämien für Pflichtversicherungen in den letzten Monaten gesunken sind. Zwischen Januar und Oktober 2025 betrugen diese für Personenkraftwagen 54.600 Forint, was einem Rückgang von fast 4 Prozent auf Jahresbasis entspricht. Im Oktober sanken die Durchschnittsprämien auf Jahresbasis bereits um 8 Prozent. Gerade deshalb lohnt es sich, auch bei einem günstigen Indexbeitrag zu kalkulieren, da die Prämie noch weiter gesenkt werden kann, betonte der Experte in der Mitteilung.