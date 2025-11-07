Duna House: Nach der ersten Welle des Otthon Start-Programms hat sich der Markt beruhigt

Nach der ersten Welle des Otthon Start-Programms hat sich der Immobilienmarkt beruhigt, und in der Regel suchen nur noch diejenigen nach Immobilien, die auch wirklich kaufen wollen, teilte die Immobilienagentur Duna House am Freitag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie erklärten, dass nach der Ankündigung des Otthon Start-Programms eine spektakuläre, aber zweifellos überhitzte Welle des Interesses auf dem Immobilienmarkt ausgelöst wurde und die Zahl der telefonischen Anfragen zu den Anzeigen Anfang August im Vergleich zum Juli-Durchschnitt um mehr als 60 Prozent gestiegen ist. Sie fügten hinzu, dass hinter dieser plötzlichen Aktivität zu einem erheblichen Teil Interessenten standen, die weder eine echte Kaufabsicht noch die entsprechenden finanziellen Mittel hatten.

Péter Szegő, leitender Analyst bei Duna House, betonte in der Mitteilung, dass in den Wochen nach der Ankündigung des Programms viele nur schauten. Ein Großteil der Interessenten war weder in Bezug auf Eigenkapital noch in Bezug auf Bankvorabprüfung und Kreditwürdigkeit vorbereitet. Dies wird auch durch ihre monatlichen Transaktionsschätzungen bestätigt. Im Juli, dem Monat der Ankündigung des Programms, wurden rund 9.500 Transaktionen gezählt, während diese Zahl im August bereits auf über 11.000 gestiegen war und im September einen Höchststand von 13.500 erreichte. Mit 11.300 Transaktionen im Oktober ist bereits ein leichter Rückgang zu verzeichnen, erklärte der Experte. Seiner Meinung nach zeigt dies deutlich, dass Otthon Start nicht nur Interesse geweckt, sondern auch zu tatsächlichen Kaufaktivitäten geführt hat.

Die Entwicklung des Nachfrageindexes im gleichen Zeitraum bestätigt ebenfalls den oben genannten Trend. Von Januar bis Juni war ein allmählicher Rückgang zu beobachten (von 98 auf 65), gefolgt von einem leichten Anstieg im Juli (77) und einem sprunghaften Anstieg im August (110). Dieser Nachfragespitzenwert ist eindeutig auf die Auswirkungen des Otthon Start-Programms zurückzuführen. Im September und Oktober kam es bereits zu einer Rückbildung (von 87 auf 73), was ein Zeichen für die Normalisierung des Marktes ist, heißt es in der Mitteilung.