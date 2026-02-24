Insura.hu: Kampagne im März könnte bis zu 300.000 Hausratversicherungsverträge betreffen

Nach Prognosen des Versicherungsmaklers Insura.hu könnte die März-Kampagne für Wohnungsversicherungen 200.000 bis 300.000 Hausratversicherungsverträge betreffen, von denen ein Teil ersetzt und ein anderer Teil zu günstigeren Versicherungsbedingungen überarbeitet wird – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut einer Mitteilung vom Dienstag an die Nachrichtenagentur MTI könnte neben der Senkung der Prämien in diesem Jahr auch die Erweiterung des bestehenden Versicherungsschutzes ein wichtiges Ziel sein, da sich ein Großteil der Kampagnen der Versicherer auf vergünstigte oder sogar kostenlose Zusatzversicherungen konzentrieren wird. Nach Angaben des unabhängigen Versicherungsmaklerportals hat die Kampagne des Vorjahres zu einer spürbaren Prämienreduzierung geführt: Während die durchschnittliche Prämie für im gesamten Jahr abgeschlossene Hausratversicherungen bei 47.100 Forint lag, betrug die durchschnittliche Prämie für im März abgeschlossene Verträge etwa 44.800 Forint. Vertragspartner, die bereits über einen mindestens dreijährigen Hausratversicherungsvertrag verfügten, konnten durch den Wechsel eine Prämienreduzierung von bis zu 25-30 Prozent erzielen, bei mindestens gleichem Versicherungsumfang.

Laut Gábor Kozma, Geschäftsführer von Insura.hu, ist die diesjährige Kampagne insofern besonders, als sie in den einjährigen Zeitraum bis zur Jahresmitte fällt, in dem die Hausratversicherungsprämien aufgrund einer freiwilligen Verpflichtung der Versicherer nicht steigen. So können vor allem diejenigen, die ihre bestehenden Hausratversicherungsverträge in den letzten zwei bis drei Jahren nicht überprüft haben, eine erhebliche Prämienreduzierung von 20 bis 30 Prozent erzielen, ähnlich wie im letzten Jahr.

Insura.hu betonte in seiner Mitteilung: Obwohl die gesamte Palette der während der Hausratversicherungskampagne verfügbaren Rabatte erst am 1. März oder danach bekannt gegeben wird, zeigen die bereits jetzt verfügbaren Daten, dass neben den verschiedenen Prämienrabatten in diesem Jahr ein größerer Schwerpunkt auf Zusatzversicherungen gelegt wird. Zahlreiche Versicherer werden zusätzliche Deckungen zu vergünstigten Konditionen oder sogar kostenlos anbieten, aus denen der Kunde je nach seinen Bedürfnissen aus einer längeren oder kürzeren Liste auswählen kann. Nach den beiden Vorjahren findet auch in diesem Jahr zwischen dem 1. und 31. März die Hausratversicherungskampagne statt, in deren Rahmen Kunden unabhängig vom Jahrestag ihres Hausratversicherungsvertrags die Möglichkeit haben, ihren bestehenden Vertrag gegen einen für sie günstigeren auszutauschen.

Die gekündigten Verträge enden einheitlich am 30. April, unabhängig davon, an welchem Tag der Kampagne sie gekündigt wurden. Während der Kampagne können die Versicherer ihre Wettbewerbsposition sogar mitten in der Kampagnenperiode mit neuen, sofort verfügbaren Konstruktionen stärken, daher lohnt es sich nicht unbedingt, bereits in den ersten Tagen eine endgültige Entscheidung zu treffen, aber es kann auch sinnvoll sein, den Ansturm in den letzten Tagen zu vermeiden, wie Insura.hu betont.