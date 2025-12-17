Budapester Märkte haben am Wochenende und am Montag verlängerte Öffnungszeiten

Die Budapester Märkte erwarten ihre Kunden am Samstag, Sonntag und am Montag, dem 22. Dezember, mit verlängerten Öffnungszeiten. Die Einrichtungen sind auch am 24. Dezember und an Silvester geöffnet, teilte die Budapest Vásárcsarnokai Kft. am Mittwoch der Nachrichtenagentur MTI mit.

Laut ihrer Mitteilung werden wie in den Vorjahren die acht wichtigsten Markthallen und Einkaufszentren der Hauptstadt geöffnet sein: die Große Markthalle, die Markthalle am Rákóczi tér, die Markthalle am Batthyány tér, die Markthalle in der Fehérvári utca, die Markthalle am Bosnyák tér, die Markthalle in der Kórház utca, das Geschäftszentrum in der Tétényi út und das Geschäftszentrum am Flórián tér, werden die Kunden vor den Festtagen mit einem besonderen Angebot erwarten. Vor Jahresende organisiert die Budapest Vásárcsarnokai Kft. an sechs Orten in Budapest einen Weihnachtsbaum- und Fischmarkt. Neben den üblichen Zutaten für die täglichen Mahlzeiten können in den Markthallen auch alle besonderen Zutaten für das Weihnachtsmenü gekauft werden, heißt es in der Mitteilung.

Sie formulierten, dass das Angebot der Markthallen vor Weihnachten reichhaltig ist und die Preise in einer breiten Spanne liegen: Bei den Fleischsorten kostet ein ganzer Truthahn zwischen 3400 und 4000 Forint, eine ganze Bratente zwischen 1800 und 2000 Forint und eine gemästete Ente zwischen 4000 und 6000 Forint pro Kilogramm. Die Preise für gemästete Entenleber liegen zwischen 15.000 und 18.000 Forint, für gemästete Gänseleber zwischen 14.500 und 20.000 Forint. Lebende Fische kosten in diesem Jahr zwischen 2600 und 4000 Forint pro Kilogramm, Welsfilets durchschnittlich 7900 Forint und Karpfenfilets durchschnittlich 4400 Forint. Sauerkraut ist für 980 bis 1400 Forint pro Kilogramm erhältlich, Mohn zum Backen für 2300 bis 2800 Forint und Walnüsse für 4480 bis 6500 Forint.

Die Märkte der Budapester Markthallen sind am 25. und 26. Dezember, dem ersten und zweiten Weihnachtstag, geschlossen, aber zwischen den beiden Feiertagen, am Samstag, dem 27. Dezember, erwarten sie wieder ihre Kunden, sodass wir sogar am 30. und 31. Dezember noch Einkäufe für das Silvestermenü tätigen können. Der 1. Januar ist jedoch ein Ruhetag für Käufer und Verkäufer, an diesem Tag bleiben die Märkte und Markthallen geschlossen; die Wiedereröffnung erfolgt im neuen Jahr am 2. Januar, heißt es in der Mitteilung.