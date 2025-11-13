Ungarische Post hat mit der Auszahlung der Renten für November begonnen

Die Ungarische Post wird zwischen dem 13. und 28. November planmäßig die im November fälligen Renten, die rückwirkende Erhöhung für die Monate 1 bis 10 sowie die Differenz zur im Februar ausgezahlten 13. Monatsrente auszahlen, teilte die Post in einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur MTI mit.

Der Betrag für November wird auf einem einzigen Überweisungsschein ausgezahlt, auf dem die drei Posten für die Empfänger separat aufgeführt sind. Wie in den Vorjahren erfolgt die Auszahlung durch die Ungarische Post planmäßig gemäß dem Rentenzahlungskalender, fügte sie hinzu. Fast 34 Prozent der Renten und rentenähnlichen Leistungen werden auch heute noch in bar per Post an fast 800.000 Betroffene ausgezahlt, teilte die Post mit.