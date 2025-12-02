NGM: Vorgezogene Auszahlung der erhöhten Dezember-Rente am Dienstag

Um die Vorbereitungen für die Feiertage zu erleichtern, erhalten Rentner – ähnlich wie in den Vorjahren – auch in diesem Dezember vorzeitig ihre um die Rentenzulage erhöhte Rente: Die Gutschrift erschien am Dienstag auf den Bankkonten, und die Magyar Posta beginnt ebenfalls am Dienstag mit der Zustellung, teilte das Wirtschaftsministerium der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Laut ihrer Mitteilung haben die Rentner bereits im November die rückwirkende Rentenzulage für 11 Monate bis Januar erhalten. Die Dezemberrente wird ebenfalls mit einer inflationsbedingten Zulage von 1,6 Prozent ausgezahlt. Für einen durchschnittlichen Rentner bedeutet die Anpassung einen jährlichen Mehrbetrag von durchschnittlich mehr als 51.000 Forint. Davon haben sie 47.100 Forint zusammen mit der Novemberrente bereits in einer Summe erhalten, die restlichen 3.900 Forint sind in der Dezemberrente enthalten, schrieben sie. Das Ministerium teilte mit, dass im November und Dezember insgesamt 112 Milliarden Forint an Ausgleichszahlungen an fast 2,5 Millionen Empfänger von Renten und rentenähnlichen Leistungen ausgezahlt werden. Die Rentenerhöhung wird fortgesetzt: Im Januar ist eine Rentenerhöhung um 3,6 Prozent zu erwarten, im Februar kommt die 13. Monatsrente sowie der Wochenbetrag der 14. Monatsrente hinzu, heißt es in der Mitteilung.