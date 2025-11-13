Ungarn: Industrieproduktion stieg im September um 1,3 Prozent

Die Produktion des ungarischen Industriesektors stieg im September gegenüber dem Vorjahr um 1,3 %, wie das Statistische Zentralamt (KSH) am Donnerstag in einer detaillierten Auswertung der Daten bestätigte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die detaillierten Daten zeigen, dass die Produktion der Automobilindustrie, Ungarns größtem Fertigungssektor, im September gegenüber dem Vorjahr um 1,4 % zurückging. Dieser Sektor machte im September 25 % der Produktion des verarbeitenden Gewerbes aus. Die Produktion im Bereich Computer, Elektronik und optische Geräte, der 14 % des verarbeitenden Gewerbes ausmacht, stieg aufgrund der höheren Produktion von Computern und Peripheriegeräten um 41 %. Die Produktion im Bereich elektrische Geräte, der 9 % der Produktion des verarbeitenden Gewerbes ausmacht, ging um 14,2 % zurück. Die Produktion im Segment Lebensmittel, Getränke und Tabak, das 14 % der Produktion des Sektors ausmacht, stieg um 1,8 %. Bereinigt um die Anzahl der Arbeitstage sank die Gesamtproduktion um 1,5 %. Im Monatsvergleich stieg die Produktion saison- und arbeitstagbereinigt um 1,3 %.

Im Zeitraum Januar bis September sank die Produktion im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 %. Das Exportvolumen, das 64 % des Gesamtumsatzes ausmachte, sank um 2,3 %, während der Inlandsumsatz um 4,2 % zurückging. Der Auftragsbestand der vom KSH erfassten Zweige des verarbeitenden Gewerbes lag Ende September um 1,0 % unter dem Wert des Vorjahres. Das Volumen der Auftragseingänge stieg um 2,5 %, da die neuen Inlandsaufträge um 4,5 % und die neuen Exportaufträge um 2,3 % zunahmen.