Varga: Rentner erhalten im November durchschnittlich 80.000 Forint mehr

Im November werden die Rentner im Rahmen einer rückwirkenden Rentenerhöhung durchschnittlich 80.000 Forint (207 EUR) mehr erhalten, sagte Finanzminister Mihály Varga in einem am Sonntag auf Facebook veröffentlichten Video – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Varga sagte, die Regierung stehe zu ihrem Wort, auch in der heutigen Situation mit Krieg, Sanktionen und einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld: Im Januar wurden die Renten um 15 % erhöht, und im November wird rückwirkend eine zusätzliche Rentenerhöhung von 3,5 % eingeführt. Das bedeutet, dass die Rentner im November im Durchschnitt 80.000 Forint mehr erhalten können, sagte er. Im Januar 2024 werden die Renten um weitere 6 % angehoben, und im Februar folgt die Auszahlung eines jährlichen Bonus, der einer vollen Monatsrente entspricht. „Wir haben versprochen, den Respekt vor den älteren Menschen wiederherzustellen und den Wert der Renten zu erhalten. Wir haben unser Versprechen gehalten: Seit 2010 haben wir den Betrag der Renten verdoppelt und ihren Kaufwert um 20 % erhöht“, so Varga. Die Regierung stehe den ungarischen Rentnern weiterhin zur Seite, „sie können sich auf die Regierung verlassen, wie früher“, so der Finanzminister.