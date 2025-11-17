Zsigó: Familien können dank der Margenreduzierung mehrere tausend Forint sparen

Selbst bei einem kleinen Einkauf können Familien dank der Margenreduzierung mehrere tausend Forint sparen, teilte der parlamentarische Staatssekretär des Ministeriums für Kultur und Innovation (KIM) am Montagmorgen auf seiner Facebook-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Róbert Zsigó schrieb auf seiner Social-Media-Seite, dass die Preise vieler Produkte fast sofort steigen würden, wenn die Regierung die Margensenkung abschaffen würde: Grundnahrungsmittel würden im Durchschnitt um etwa 25 Prozent teurer werden, und Arzneimittel, für die die Margensenkung gilt, um mehr als 30 Prozent. „Wir kämpfen seit Monaten dafür, die Preise niedrig zu halten, und setzen uns weiterhin dafür ein, die Geldbörsen der Familien zu schonen”, betonte er.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Er fügte hinzu, dass die Regierung von den Händlern die Einhaltung der Preissenkung und von den Lieferanten den Verzicht auf Preiserhöhungen erwarte, weshalb die Einhaltung der Beschränkungen streng und kontinuierlich kontrolliert werde. Er teilte auch mit, dass bereits mehr als 3500 behördliche Kontrollen durchgeführt worden seien, fast 100 Meldungen von öffentlichem Interesse eingegangen seien und mindestens 265 Verfahren eingeleitet worden seien. Insgesamt seien bereits mehr als 220 Millionen Forint als endgültige Strafen verhängt worden, schrieb er. Er merkte an, dass im Online-Preisvergleich mehr als 25.000 Produkte von neun Handelsketten verglichen werden können, um herauszufinden, was wo am günstigsten zu kaufen ist.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In dem dem Beitrag beigefügten Video erklärte Róbert Zsigó auch, dass die Regierung im März die Margensenkung eingeführt habe, um übertriebene und ungerechtfertigte Preiserhöhungen zu verhindern. „März ist zwar schon lange her, aber zu sagen, dass die Bevölkerung die größten Verlierer der Margensenkung sind, ist doch übertrieben“, sagte er. Er fuhr fort, dass es zwei Produkte gibt, die jetzt 60 Prozent billiger sind als Anfang März. Das eine ist eine 140-Gramm-Packung halbfette Sahne mit 12 Prozent Fettgehalt, das andere eine 250-Gramm-Packung Butter. Es gibt siebzehn Produkte, deren Preis um mehr als 50 Prozent gesunken ist, beispielsweise 150 Gramm Naturjoghurt, dessen Preis von 319 Forint auf 133 Forint gesunken ist. Er fügte hinzu, dass es Geschäfte gibt, in denen der Preis für ein Kilo Kartoffeln von 450 Forint auf 200 Forint gesunken ist. Unter den feinen Mehlsorten kostet beispielsweise ein Produkt jetzt 188 Forint und ein 250-Gramm-Quark 500 Forint, also genau die Hälfte weniger, wie er im Video mitteilte. Der Kilopreis für Knoblauch ist in mehreren Geschäften von 3000 auf 1745 Forint gesunken, was ebenfalls einem Preisrückgang von mehr als 40 Prozent entspricht. Selbst bei kleineren Einkäufen können Sie also mehrere tausend Forint sparen, betonte Róbert Zsigó.