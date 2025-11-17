NAV: Fast 1700 Liter gefälschte Waschmittel in einem Lieferwagen gefunden

Fast 1700 Liter gefälschte Waschmittel wurden von Finanzbeamten in einem Lieferwagen gefunden, der auf der Autobahn M7 kontrolliert wurde, teilte die Nationale Steuer- und Zollbehörde (NAV) am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Der Mitteilung zufolge transportierte der Lieferwagen Waschmittel nach Slowenien, jedoch war die Ladung mit gefälschten Reinigungsmitteln gefüllt. Das Fahrzeug wurde von einem vietnamesischen Mann gefahren, der alleine unterwegs war; der Fahrer gab an, 1685 Liter Waschmittel zu transportieren, und händigte den Finanzbeamten einen Frachtbrief über den Transport aus. Nach der Überprüfung der Papiere untersuchten die Beamten den Laderaum, wo ihnen auffiel, dass die Flaschen zwar täuschend echt wie ein bekanntes Waschmittel aussahen, jedoch nur auf der Rückseite mit einem Etikett versehen waren. Die Finanzbeamten führten eine eingehende Untersuchung durch, bei der sie im Fahrgastraum, auf dem Fahrersitz und im hinteren Teil des Laderaums 570 Etiketten sowie den zum Aufkleben verwendeten Klebstoff fanden. Der Vertreter des Markeninhabers bestätigte, dass es sich bei den Produkten und Etiketten um Fälschungen handelt. Die Finanzbeamten beschlagnahmten insgesamt 1684 Liter gefälschtes Waschmittel und 570 Etiketten. Der Schaden für die Rechteinhaber beläuft sich auf über 4 Millionen Forint. Die NAV hat wegen Verletzung von gewerblichen Schutzrechten ein Strafverfahren eingeleitet, heißt es in der Mitteilung.