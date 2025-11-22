MVM-Tochtergesellschaft baut Solarpark in Vác

MVM Optimum, eine Tochtergesellschaft des staatlichen Energiekonzerns MVM, hat in Vác (in der Nähe der Hauptstadt) auf dem Gelände des lokalen Unternehmens Zollner Elektronik einen Solarpark errichtet, teilte MVM am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Solarpark hat eine Kapazität von 1,5 GWh Strom pro Jahr und unterstützt damit den nachhaltigen Betrieb von Zollner Elektronik. MVM Optimum erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 1,8 Mrd. HUF, wie MVM in der Erklärung mitteilte.