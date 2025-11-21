Budapest Park verwandelt sich ab dem 28. November wieder in eine Eislaufbahn

Die größte Freiluft-Freizeitanlage der Hauptstadt verwandelt sich für die Wintersaison wieder in eine Eislaufbahn. Der KoriPark im Budapest Park öffnet am 28. November seine Pforten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Laut einer Mitteilung der Organisatoren vom Freitag erwartet die Besucher des Budapest Parks eine Eislaufbahn mit einer größeren Fläche als je zuvor, auf der sie auf mehr als 2200 Quadratmetern Schlittschuhlaufen können. Auch diesmal wird in der Mitte der Bahn wieder ein Weihnachtsbaum stehen, um den man herum Schlittschuhlaufen kann, während der gesamte Park winterlich geschmückt ist. Der mit Unterstützung der Stadtverwaltung von Ferencváros realisierte KoriPark hält neue Erlebnisse und Attraktionen bereit: Es gibt noch mehr Lichter und neue, zusätzliche Fotospots, und es wird auch einen UV-Licht-Erlebnis-Tischtennisplatz geben. Außerdem erwarten die Besucher heiße Getränke, thematische Partys, DJ-Sets und Familienprogramme. Der KoriPark ist bis zum 1. Februar geöffnet, weitere Details finden Sie unter www.budapestpark.hu/hu/koripark.