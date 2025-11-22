Orbán: Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine und Europa stehen vor einem entscheidenden Moment

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine und damit ganz Europa stehen vor einem entscheidenden Moment. Präsident Trump gibt die Bemühungen um Frieden in der Ukraine nicht auf, schrieb Ministerpräsident Viktor Orbán am Samstag auf seiner Facebook-Seite – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut dem Beitrag des Ministerpräsidenten stehen Europa zwei Wege offen. „Wir können aus der Sackgasse zurückkehren und endlich ganz Europa hinter die Friedensinitiative von Präsident Trump stellen. Einschließlich der Brüsseler Bürokraten. Dazu müssen die kriegstreiberischen Führer natürlich einsehen, dass sie in den letzten dreieinhalb Jahren das Geld der europäischen Bürger in einem verlorenen Krieg verbrannt haben”, erklärte er. „Der andere Weg führt in den Krieg. Wenn die kriegstreiberischen Führer Europas – nun ohne die Unterstützung Amerikas – weiterhin Geld und Waffen in die Ukraine pumpen, bereiten sie damit den Boden für einen Krieg zwischen Europa und Russland. Und damit hat Europa bereits tragische Erfahrungen gemacht“, erklärte er. Laut dem Beitrag des Ministerpräsidenten steht außer Frage, welchen Weg Ungarn wählen wird. „Den Weg des Friedens. Dazu haben uns die ungarischen Bürger ermächtigt, dazu zwingen uns Moral und gesunder Menschenverstand. Heute werde ich einen entsprechenden Brief an die Präsidentin der Europäischen Kommission schicken“, schrieb Viktor Orbán auf seiner Facebook-Seite.