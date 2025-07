Chinas J-Star Motion weiht 25-Milliarden-HUF-Werk in Kaposvár ein

Das chinesische Unternehmen J-Star Motion, das Linearantriebe und Hubsäulen herstellt, hat in Kaposvár (Südwestungarn) ein 25-Milliarden-HUF-Werk im Rahmen einer Greenfield-Investition eingeweiht und damit 200 Arbeitsplätze geschaffen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Investition wurde durch einen staatlichen Zuschuss in Höhe von 3,5 Mrd. HUF unterstützt, wie Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Freitag mitteilte. J-Star Motion habe in Kaposvár seinen größten europäischen Standort errichtet, so der Minister. Die jährliche Produktion werde 650.000 Teile erreichen, merkte er an. Das Werk werde 95 % seiner Produktion exportieren, fügte er hinzu. Szijjártó sagte, chinesische Unternehmen seien 2020, 2023 und 2024 die größte Gruppe ausländischer Investoren in Ungarn gewesen. Er begrüßte die Tatsache, dass das Land 34 % der chinesischen Investitionen in Europa im letzten Jahr und 44 % im Vorjahr angezogen habe. Die Regierung habe in den letzten zehn Jahren 72 chinesische Investitionsprojekte im Wert von 5,7 Billionen HUF in Ungarn unterstützt, sagte Szijjártó. Diese hätten über 30.000 Arbeitsplätze geschaffen, fügte er hinzu.