Magyar Suzuki weiht Kapazitätserweiterung in Esztergom ein

Die lokale Niederlassung des japanischen Automobilherstellers Suzuki hat am Dienstag in ihrem Werk in Esztergom (Nordungarn) eine 9 Mrd. HUF teure Kapazitätserweiterung und Energieeffizienzsteigerung eingeweiht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Investition wurde mit einem staatlichen Zuschuss in Höhe von 1,9 Mrd. HUF unterstützt, wie Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó bei der Zeremonie erklärte. Szijjártó sagte, dass mehr als ein Drittel der Zulieferer des Unternehmens aus Ungarn stammen, und fügte hinzu, dass Suzuki im vergangenen Jahr mit einem Marktanteil von 13 bis 14 Prozent Marktführer im Neuwagensegment war. Der Minister wies darauf hin, dass japanische Unternehmen die neuntgrößte Gruppe ausländischer Investoren in Ungarn bilden, mit fast 200 japanischen Unternehmen, die rund 30.000 Menschen im Land beschäftigen. „In den letzten zehn Jahren hat die ungarische Regierung 73 Großinvestitionen japanischer Unternehmen unterstützt. Diese Projekte haben einen Gesamtwert von 670 Mrd. HUF und mehr als 5.000 Arbeitsplätze geschaffen“, sagte Szijjártó.