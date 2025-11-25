Advent EuroCity zu europäischen Weihnachtsmärkten

Die Bahngesellschaften machen bequeme Besuche von Weihnachtsmärkten zum Beispiel in Wien, München, Salzburg, Prag, Bratislava und Košice möglich, heißt es in einer Pressemitteilung der MÁV.

In der Adventszeit bieten die Wiener Weihnachtsmärkte mit ihrer zauberhaften Atmosphäre ganz besondere Erlebnisse. Von Budapest aus ist die österreichische Hauptstadt mit dem Zug gut und zu günstigen Ticketpreisen in etwas mehr als zweieinhalb Stunden erreichbar, die Railjets und EuroCity-Züge der MÁV-Group fahren stündlich. An den Samstagen in der Adventszeit verkehrt zwischen Budapest und Wien wieder der Advent EuroCity. Der Zug fährt um 8.01 Uhr vom Bahnhof Keleti ab und um 18.04 Uhr vom Wiener Hauptbahnhof zurück. Tickets sind zum regulären Tarif erhältlich, bei frühzeitigen Buchungen sind günstigere Tickets erreichbar. Neben dem Wiener Adventszug sind mit den Railjet-Zügen die Weihnachtsmärkte in München, Salzburg und Linz, mit dem Hungária EuroCity jene in Prag und Bratislava, sowie mit den Hernád InterCity-Zügen der Weihnachtsmarkt in Košice erreichbar.

Von Budapest aus empfiehlt sich der Kauf der online verfügbaren START Europa-Tickets, die bereits ab 13 Euro für die gesamte Strecke erhältlich sind. Die Ticketpreise variieren je nach Tag und Zug, daher empfiehlt es sich, sie frühzeitig zu erwerben. Außerdem lohnt es sich, an Wochentagen zu reisen, da diese im Allgemeinen weniger ausgelastet sind als die Wochenend-Spitzenzeiten. Dann sind die Tickets oft auch günstiger. Kinder unter 6 Jahren reisen kostenlos, Kinder zwischen 6 und 14 Jahren können für nur 5 Euro ein Kinderticket erwerben, wenn sie in Begleitung eines Erwachsenen reisen.

In den Railjet-Zügen steht ein Bistrobereich für die Verpflegung der Fahrgäste zur Verfügung, während in den EuroCity-Zügen die Speisewagen festliche Menüs anbieten. „In diesem Jahr werden Suppen mit weihnachtlichen Gewürzen zubereitet, zum Beispiel Fischsuppe oder Pflaumensuppe mit Schlagsahne und Nelken. Auf der Speisekarte stehen unter anderem eine weihnachtliche kalte Platte, belgische Waffeln, französische Zwiebelsuppe mit Käsetoast, sowie Klassiker wie Fischsuppe oder gefülltes Kraut. Unser beliebter Weihnachtsburger wird dieses Jahr ebenfalls wieder erhältlich sein. Als Dessert empfehlen wir die festlichen Schichtcremes im Glas in den Sorten Zserbó oder Maronen-Tiramisu, aber auch ein klassischer Mohn- oder Nussbeigli ist eine perfekte Wahl. In der winterlichen Getränkekarte stehen Glühwein und heißer Rumtee”, heißt es in der Mitteilung.

Tickets können in der MÁV-App, auf jegy.mav.hu sowie an internationalen Fahrkartenschaltern gekauft werden. Informationen zu den Zügen und Dienstleistungen finden die Fahrgäste auf der Seite des MÁV-Konzerns unter https://www.mavcsoport.hu/mav-szemelyszallitas/nemzetkozi-utazas.