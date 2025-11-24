Kfz-Haftpflichtversicherungsprämien sinken im dritten Quartal

Ungarische Autobesitzer zahlten im dritten Quartal durchschnittlich fast 57.600 HUF für ihre jährlichen Kfz-Haftpflichtversicherungsprämien, 0,8 % weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie aus einem Bericht der Ungarischen Nationalbank (NBH) hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Autofahrer in Budapest zahlten höhere Prämien: durchschnittlich 83.400 HUF, was einem Rückgang von 0,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die NBH führte den Rückgang der Prämien auf den verschärften Wettbewerb auf dem Markt zurück. Die durchschnittliche Prämie für Einzelpolicen für Taxis stieg um 3 % auf 171.500 HUF, während die Prämie für Lkw um 1 % auf 95.300 HUF zurückging. Die durchschnittliche Prämie für Flotten-Pkw stieg um 5 % auf 86.200 HUF. In diesem Zeitraum gab es in Ungarn etwa 4.113.200 Pflichtversicherungen für Kraftfahrzeuge.