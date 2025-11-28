Orbán: Ungarns Energieversorgung basiert auf russischen Energieimporten

Die Energieversorgung Ungarns basiert auf Energieimporten aus Russland und wird dies auch weiterhin tun, erklärte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag im Kreml in Moskau während der öffentlichen Phase der Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán lobte die Stabilität und Vorhersehbarkeit der russischen Energielieferungen und erklärte, Ungarn habe ein großes Interesse an der Fortsetzung der bilateralen Zusammenarbeit im Energiebereich. Er kündigte an, die Angelegenheit ausführlich mit dem russischen Präsidenten zu besprechen. „Die Ukraine ist Ungarns Nachbar, daher hat der Krieg starke Auswirkungen auf Ungarn“, sagte der Ministerpräsident. „Wir erleiden erhebliche wirtschaftliche Verluste. Die Militäroperationen blockieren das Wirtschaftswachstum in ganz Europa, einschließlich unseres Landes.“ Orbán wies darauf hin, dass er Putin zum 14. Mal als Ministerpräsident treffe, und äußerte die Hoffnung, dass sie sich weiterhin für die Zusammenarbeit ihrer beiden Länder einsetzen würden. „Herr Präsident, Sie wissen, dass wir eine souveräne Außenpolitik verfolgen; die Beziehungen Ungarns zu Russland sind kontinuierlich, wir arbeiten in wichtigen Bereichen zusammen, und wir haben keinen Bereich der Zusammenarbeit aufgrund von Druck von außen aufgegeben“, sagte Orbán.

Er sagte, Ungarn habe ein großes Interesse am Frieden, wie er bereits bei ihrem letzten Treffen gesagt habe, und äußerte die Hoffnung, dass die derzeit vorliegenden Friedensvorschläge zu einem Waffenstillstand und Frieden führen würden. Er bekräftigte, dass Ungarn bereit sei, durch die Ausrichtung der Verhandlungen zum Erfolg der Friedensgespräche beizutragen. Putin dankte Orbán für seine positive Reaktion auf den Vorschlag für ein mögliches Gipfeltreffen zwischen den USA und Russland in Ungarn. Putin merkte an, dass Budapest von US-Präsident Donald Trump als Veranstaltungsort vorgeschlagen worden sei und von beiden Parteien, die gute Beziehungen zum ungarischen Ministerpräsidenten unterhalten, akzeptiert worden sei. Der Präsident erklärte, er würde es begrüßen, wenn die Gespräche mit den Vereinigten Staaten so weit voranschreiten würden, dass ein Treffen in Budapest stattfinden könne, und dankte Orbán für seine Hilfe.

Putin begrüßte auch, dass Russland und Ungarn trotz der aktuellen Schwierigkeiten ihre bilateralen Beziehungen aufrechterhalten und weiter ausbauen. Er sagte, die bilateralen Beziehungen basierten auf Pragmatismus und fügte hinzu, er sei sich bewusst, dass Orbán die Interessen Ungarns und des ungarischen Volkes vertrete. Putin sagte, dass sie zwar manchmal in bestimmten Fragen, darunter auch internationalen Fragen, unterschiedlicher Meinung seien, aber dennoch in der Lage seien, offen zu sprechen und jedes Thema zu diskutieren. „Wir kennen Ihre ausgewogene Haltung in der Ukraine-Frage“, sagte Putin. Er bedauerte, dass der bilaterale Handelsumsatz im vergangenen Jahr vor allem aufgrund externer Beschränkungen um 23 Prozent zurückgegangen sei. Er begrüßte jedoch, dass das Wachstum in diesem Jahr 7 Prozent übersteige. Er lobte die Zusammenarbeit beider Länder im Energiebereich und fügte hinzu, dass es in diesem Bereich bestimmte Fragen und Probleme zu diskutieren gebe.