Wanderfestival Kandela wird in Vöröstó fortgesetzt

Das Wanderfestival Kandela findet zum dritten Mal statt, diesmal vom 5. bis 7. Dezember in Vöröstó im Balaton-Oberland, wo Konzerte, Lichtmalerei, Feuerjongleure und Lagerfeuer auf die Besucher warten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur MTI vom Dienstag schrieben die Organisatoren, dass das Festival, das zuvor im Freilichtmuseum von Szentendre und in Pityerszer stattfand, diesmal in den sanften Hügeln im Balaton-Oberland, in einem Dorf in der Nähe von Nagyvázsony, stattfindet. Das Festival wird Vöröstó, die Straßen, Scheunen und ikonischen Gebäude des Dorfes in ein besonderes Licht tauchen, sodass die großen Feste der kleinen Gemeinden in einer anderen Atmosphäre erlebt werden können. Wie bereits erwähnt, dreht sich beim Kandela-Erlebnis immer alles um das Licht: „Es ist gleichzeitig ein Fest und eine Entdeckungsreise, bei der die Besucher in kleinen Dorfplätzen zeitgenössische Kunst, lokale Künstler und die lebendigen Traditionen der Region kennenlernen können”.

Das Programm beginnt am 5. Dezember mit einer Ausstellung der Künstlerkolonie Vöröstó, einer Veranstaltung von Laura Mózes und Ildikó Károlyi mit dem Titel „Csillagöböl” (Sternenbecken) und einer musikalischen Lichtmalerei. Es tritt das Balogh Kálmán Trio mit Krisztina „Koszika” Koszorus auf. Am nächsten Tag gibt es eine Modelleisenbahnausstellung, Feuerjonglage sowie ein Konzert mit Júlia Kubinyi und eine Tanzveranstaltung. An beiden Tagen ist eine Ausstellung mit Fotos von Janka Takács zu sehen, es gibt eine Ponykutschfahrt durch das Dorf und einen Auftritt von DJ Tze-tze. Am Sonntag erwarten die Besucher eine Buchvorstellung und ein gastronomisches Programm.