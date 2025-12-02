Continest weiht Lackieranlage ein

Das ungarische Unternehmen Continest, das faltbare Container herstellt, die als Notunterkünfte, Büros, Erste-Hilfe-Stationen und für andere Zwecke genutzt werden können, hat am Dienstag in seinem Werk in Székesfehérvár (Westungarn) eine 50 Millionen HUF teure Lackieranlage eingeweiht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Continest liefert Container für die schwedischen Zivilschutzkräfte, die NATO sowie die Olympischen Winterspiele 2026, sagte Strategiedirektor Dániel Tegzes bei der Zeremonie. Die Investition wurde aus internen Mitteln finanziert und soll sich in zwei Jahren amortisieren, so Tegzes. Die Schaffung eigener Lackierkapazitäten reduziere die Logistikkosten, verkürze die Prozesse, stärke die Qualitätskontrolle und verbessere die Effizienz, sagte Produktionsleiter Bence Juhász-Kriston. Continest Technologies Zrt. erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 4,2 Mrd. HUF, wie aus öffentlichen Unterlagen hervorgeht.