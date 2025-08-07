RockBalaton Festival beginnt am Freitag in Fonyód

Am Freitag beginnt das dreitägige RockBalaton Festival, das dieses Jahr an einem neuen Veranstaltungsort direkt am Wasser in Fonyód-Bélatelep stattfindet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut einer Mitteilung der Organisatoren an die Nachrichtenagentur MTI ist die Veranstaltung dieses Jahr in den Napsugár Campingplatz in Alsóbélatelep umgezogen. Die Besucher können zelten, baden und dabei Konzerte ungarischer Rockbands genießen, heißt es in der Mitteilung. Am Eröffnungstag am Freitag geben Leander Kills, P. Mobil und Depresszió ein Konzert, am Samstag stehen Ossian und Totális Metál auf der Bühne, und am Sonntagabend schließen Pokolgép und Kárpátia das Festival ab.

Beim diesjährigen RockBalaton werden Spenden für die medizinische Behandlung eines kleinen Jungen mit Duchenne-Syndrom gesammelt, und am Freitag zwischen 13 und 17 Uhr wird auch eine Blutspendeaktion organisiert. Für Kinder unter 14 Jahren ist der Eintritt in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos, heißt es in der Mitteilung.