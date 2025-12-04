Das 36. Flora-Blumenfestival in Kecel findet vom 5. bis 7. Dezember unter dem Motto „Dein Zuhause ist dein Garten” statt, zu dem auch diesmal wieder eine nationale Töpferausstellung gehört, teilte der Bürgermeister im Namen der Gemeinde Kecel der Nachrichtenagentur MTI mit.

Tamás Benedeczki erklärte, dass die größte Veranstaltung in Kecel, die dreitägige Veranstaltungsreihe, die am 5. Dezember beginnt, ein reichhaltiges Rahmenprogramm für alle Altersgruppen bietet. Er erinnerte daran, dass Kecel seit 1982 jedes Jahr im Dezember in voller Blüte steht. Das farbenfrohste Programm des Winters erwartet die Besucher mit einer Blumenausstellung, einer Töpferausstellung und -vorführung sowie einem Handwerksmarkt. Der Adventstrubel verleiht der Veranstaltung eine besondere festliche Atmosphäre. Die Blumenausstellung findet in der Sporthalle statt und hat seit Jahren jeweils ein zentrales Thema. In diesem Jahr lautet es „Dein Zuhause ist dein Garten”, an dem sich Floristen, Gärtner und Baumschulbesitzer beteiligen. Die Stadtbibliothek und das Kulturhaus werden erneut zum Zentrum für Volkskunst, Handwerk und Fotografie.

Im großen Saal ist in diesem Jahr eine Auswahl aus 19 Jahren des nationalen Töpferwettbewerbs und der Ausstellung in Kecel zu sehen. Der 2003 ins Leben gerufenen Initiative ist die Töpferkollektion mit derzeit mehr als 370 Werken zu verdanken. Die Meister spendeten der Stadt jedes Jahr ein Werk, so entstand die Sammlung. Neben der Ausstellung mit den in den letzten 19 Jahren eingereichten Töpferarbeiten stellen auch Handwerker und Volkskünstler ihre Werke vor, die von den Besuchern erworben werden können. Im Ausstellungsraum ist eine gemeinsame Ausstellung der Lederhandwerkerin Dóra Dékány und der Korbflechterin und Weberin Éva Borbényi zu sehen, während im Foyer im Obergeschoss die Fotoausstellung des „futógráfus” Tibor „Töce” Török auf die Besucher wartet. Für die Kleinsten haben die Organisatoren eine Stadtrundfahrt mit einem kleinen Zug, ein Nikolaushaus, ein Spielhaus, eine Eislaufbahn, ein Konzert der Alma-Band und in den Schulgebäuden einen Blumen- und Weihnachtsmarkt vorbereitet. Ein besonderes Ereignis der Veranstaltungsreihe ist das KFT-Konzert am 6. Dezember.

Auf dem Flora-Blumenfestival findet man eine große Auswahl an in Ungarn angebauten Schnitt- und Trockenblumen, Zierpflanzen und Baumschulprodukten. Die Organisation der Veranstaltung wurde 1986 von András Téglás, dem ehemaligen Gründungsdirektor der T.G. Virágdekor és Szakképző Iskola és Kollégium (T.G. Blumendekorations- und Berufsschule und Internat), von der Gemeinde Kecel und ihren Einrichtungen übernommen.