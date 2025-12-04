MVM engagiert sich für die Bekämpfung digitaler Betrugsdelikte

Die MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. startet am Donnerstag eine bis zum 31. Januar 2026 laufende Kampagne unter dem Motto „Sicherheit. Wir machen darauf aufmerksam”, um seine Kunden auf die Bedeutung eines bewussteren Online-Auftritts aufmerksam zu machen und sie bei der Schaffung einer sichereren und komfortableren digitalen Verwaltungsumgebung zu unterstützen, teilte das Energieunternehmen am Donnerstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Nach den Erfahrungen von MVM Next erhalten Kunden regelmäßig E-Mails, die fast täuschend echt wie echte Mitteilungen des Dienstleisters aussehen. Das Ziel des Unternehmens ist es daher, seinen Kunden mehr Sicherheit bei der Online-Verwaltung zu geben, bevor Betrüger Schaden anrichten können. Es wurde erläutert, dass Betrüger in der Regel mit dringlichen Nachrichten versuchen, die Betroffenen zu einer Entscheidung zu zwingen: Mit Zahlungsaufforderungen, der Androhung von Dienstleistungsunterbrechungen oder sogar dem Versprechen von Geldrückerstattungen versuchen sie, sie zu „vorschnellen Klicks” zu verleiten. MVM Next betonte, dass verdächtige Nachrichten erkennbar sind: Die gesamte offizielle Kommunikation des Unternehmens basiert auf den tatsächlichen Daten des Nutzers, sodass Nachrichten, in denen abweichende Kundendaten oder Bankdaten abgefragt werden, eindeutige Warnsignale sind. Fehlerhafte Sprache, ungewöhnliche oder übermäßig lange Absender-E-Mail-Adressen sowie verdächtige Links können den Versuch ebenfalls schnell entlarven, fügten sie hinzu. Die Kampagne macht jedoch nicht nur auf die Gefahren aufmerksam, sondern auch auf die Vorteile der digitalen Verwaltung: Die neue Informationsplattform von MVM Next zeigt, wie einfach, schnell und sicher die häufigsten Angelegenheiten mit wenigen Klicks erledigt werden können, wodurch Zeit und Energie gespart werden, heißt es in der Mitteilung.