Bódis: Hungarian Startup University Program wird weiter ausgebaut

Das Hungarian Startup University Program (HSUP) wird weiter ausgebaut, dessen Ziel es ist, Universitätsstudenten in innovatives und unternehmerisches Denken einzuführen, sagte László Bódis, stellvertretender Staatssekretär für Innovation, am Donnerstag im Fernsehsender M1 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Generaldirektor der Nationalen Innovationsagentur (NIÜ) fügte in der Sendung „Ma reggel” hinzu, dass das 2020 gestartete Programm bereits mehr als tausend innovative Projekte unterstützt habe. Er bezeichnete es als wichtiges Ziel, das Interesse junger Menschen für die Gründung innovativer Unternehmen zu wecken. Dazu seien bestimmte Fähigkeiten und Kenntnisse erforderlich, weshalb dieses Programm ins Leben gerufen wurde, erklärte er. Er wies darauf hin, dass das HSUP, das sich derzeit in seiner sechsten Saison befindet, in diesem Jahr um die HSUP BASE-Ausbildung für Schüler der Sekundarstufe erweitert wurde und dass im September das Programm „Pathway to Business” gestartet wurde, dessen Ziel es ist, Doktoranden auf die erfolgreiche Vermarktung ihrer wissenschaftlichen Forschungsergebnisse vorzubereiten.

Er erklärte, dass der HSUP Growth Fund Start-ups, die von HSUP-Absolventen gegründet wurden, eine neue, gezielte Fördermöglichkeit bietet, um von der frühen Phase der Produktentwicklung zu einem marktfähigen, investitionsreifen Zustand zu gelangen. Es können Anträge auf nicht rückzahlbare Fördermittel in Höhe von 10 bis 20 Millionen Forint mit einer Förderintensität von 100 Prozent gestellt werden, sagte László Bódis und fügte hinzu, dass die Anträge mit Hilfe von Investoren anhand der wichtigsten Kriterien bewertet werden, darunter die Fähigkeiten des Teams, der technologische Entwicklungsstand und die Marktwachstumschancen. Die Gewinner nehmen auch am sechsmonatigen Accelerator-Programm HSUP Pioneers teil, wo sie professionelle Betreuung erhalten, um ihr Start-up-Unternehmen weiter zu stärken, sagte er.

Er wies auch darauf hin, dass die meisten innovativen Unternehmen in den Bereichen Biowissenschaften, Arzneimittelentwicklung und medizinische Geräte gegründet werden und dass ungarische Unternehmen auch in den Bereichen künstliche Intelligenz und Datenwissenschaften gut abschneiden. Unter den im Rahmen des Programms erzielten Erfolgen hob er das Medizintechnik-Start-up HoloSapiens hervor, das mit einer auf VR-Brillen basierenden Technologie beispielsweise Medizinstudenten beim Erlernen anatomischer Kenntnisse unterstützt. Ein weiteres Beispiel ist laut der Beschreibung die Anwendung PetWiseCare, die Tierhaltern online tierärztliche Ratschläge gibt.