Produktion des Agrarsektors steigt 2025 um 6,2 Prozent

Die Produktion des ungarischen Agrarsektors stieg 2025 um 6,2 % auf 4.432 Mrd. HUF, wie aus einer ersten Schätzung hervorgeht, die das Statistische Zentralamt (KSH) am Freitag veröffentlicht hat – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Produktionsvolumen sank um 3,6 % und die Preise stiegen um 10,3 %. Das Produktionsvolumen bei Getreide sank um 8,7 %, während die Preise um 14,0 % stiegen. Das Produktionsvolumen bei lebenden Tieren und tierischen Erzeugnissen stieg um 2,5 %, während die Preise um 7,6 % stiegen.