Orbán: Ungarn wird EU-Kommission verklagen, wenn sie Veto gegen russische Energiesanktionen umgeht

Ungarn wird die Europäische Kommission verklagen, wenn sie das Veto des Landes gegen geplante Sanktionen beim Kauf von russischem Gas und Öl umgeht, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



„Brüssel spielt mit gezinkten Würfeln“, wenn es das Verbot des Kaufs von russischem Öl und Gas – von dem Ungarn und die Slowakei ausgenommen sind – als handelspolitische Entscheidung und nicht als Sanktion einstuft, die einer Mehrheitsentscheidung in der EU und nicht einer einstimmigen Entscheidung unterliegt, sagte er. „Sie umgehen das ungarische Veto auf völlig unrechtmäßige Weise“, sagte er und fügte hinzu, dass dies ein offener Verstoß gegen die Rechtsstaatlichkeit sei. Obwohl ein Gerichtsverfahren langwierig sei und „unser Problem nicht lösen wird“, müsse Ungarn signalisieren, dass die Europäische Union die Rechtsstaatlichkeit aufgegeben habe und ihre Macht missbrauche, sagte Orbán.