Industrieproduktion sinkt im Oktober um 2,7 Prozent

Die Produktion des ungarischen Industriesektors sank im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 2,7 %, wie aus den am Freitag vom Statistischen Zentralamt (KSH) veröffentlichten vorläufigen Daten hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auch bereinigt um die Anzahl der Arbeitstage sank die Produktion um 2,7 %. Die Produktion ging in den meisten Bereichen des verarbeitenden Gewerbes zurück, darunter in der Automobilindustrie, der Elektrogeräteindustrie sowie der Lebensmittel-, Getränke- und Tabakindustrie, stieg jedoch im Bereich Computer, Elektronik und optische Geräte, so das KSH. Im Monatsvergleich stieg die Produktion saison- und arbeitstagbereinigt um 0,5 %. Im Zeitraum Januar bis Oktober sank die Produktion im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 %. Das KSH wird am 12. Dezember detaillierte Daten zur Produktion der Industriezweige für diesen Monat veröffentlichen.

In seinem Kommentar zu den Daten hob das Wirtschaftsministerium die Regierungsprogramme zur Steigerung der Industrieproduktion und zur Unterstützung inländischer KMU hervor und verwies auf deren Beliebtheit. Die Regierung unterstütze weiterhin Investitionen, um inländische KMU zu vergrößern und ihre Produktivität zu steigern, fügte es hinzu. Das Ministerium hob auch die Auswirkungen hervor, die die neuen Produktionskapazitäten von BMW, CATL, BYD, SEMCORP und EcoPro auf die Industrieproduktion haben würden.