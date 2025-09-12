Industrieproduktion in Ungarn sinkt im Juli um 1,0 Prozent

Die Produktion des ungarischen Industriesektors sank im Juli gegenüber dem Vorjahr um 1,0 %, wie das Statistische Zentralamt (KSH) am Freitag in einer zweiten Datenauswertung bestätigte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die detaillierten Daten zeigen, dass die Produktion der Automobilindustrie, Ungarns größtem Fertigungssektor, im Juli gegenüber dem Vorjahr um 0,1 % gestiegen ist. Der Sektor machte in diesem Monat 26 % der Fertigungsproduktion aus. Die Produktion des Segments Computer, Elektronik und optische Geräte, das 12 % der Fertigung ausmacht, stieg um 28 %. Die Produktion des Segments Elektrogeräte, das 9,4 % der Fertigungsproduktion ausmacht, sank um 8,3 %. Die Produktion im Bereich Lebensmittel, Getränke und Tabak, der 14 % der Produktion des Sektors ausmacht, stieg um 1,3 %. Die Gesamtproduktion sank auch um 1,0 %, wenn man die Anzahl der Arbeitstage berücksichtigt. Im Monatsvergleich stieg die Produktion saison- und arbeitstagbereinigt um 2,0 %.

Im Zeitraum Januar bis Juli sank die Produktion im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 %. Das Exportvolumen, das 64 % des Gesamtumsatzes ausmachte, ging um 1,5 % zurück, während der Inlandsumsatz um 3,6 % sank. Der Auftragsbestand der vom KSH erfassten Zweige des verarbeitenden Gewerbes lag Ende Juli um 7,3 % unter dem Wert des Vorjahres. Das Volumen der Auftragseingänge ging um 3,3 % zurück, da die neuen Inlandsaufträge um 4,7 % stiegen, die neuen Exportaufträge jedoch um 4,6 % zurückgingen.