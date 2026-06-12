Produktion der Automobilindustrie steigt im April um 8,0 Prozent

Die Produktion der Automobilindustrie, Ungarns größtem Fertigungssektor, stieg im April im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,0 %, wie eine detaillierte Auswertung der am Freitag vom Statistischen Zentralamt (KSH) veröffentlichten Daten zeigt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Der Automobilsektor machte in diesem Monat 27 % der Produktion im verarbeitenden Gewerbe aus. Die Produktion im Bereich Computer, Elektronik und optische Geräte, der 13 % des verarbeitenden Gewerbes ausmachte, stieg um 23 %. Die Produktion im Bereich Lebensmittel, Getränke und Tabakwaren, die 12 % des verarbeitenden Gewerbes ausmachte, ging um 1,6 % zurück. Die Produktion im Bereich elektrische Geräte, die 8,3 % des verarbeitenden Gewerbes ausmachte, sank um 1,5 %. Das KSH bestätigte, dass die Gesamtindustrieproduktion im April gegenüber dem Vorjahr um 0,9 % leicht angestiegen ist. Bereinigt um die Anzahl der Arbeitstage stieg die Produktion im gleichen Tempo. Im Monatsvergleich sank die Produktion saison- und arbeitstagbereinigt um 1,1 %. Im Zeitraum Januar bis April stieg die Industrieproduktion um 1,0 %.