MOL-Gruppe und SOCAR unterzeichnen Vereinbarung über Onshore-Exploration

Die MOL-Gruppe und die staatliche Ölgesellschaft Aserbaidschans, SOCAR, haben eine umfassende Vereinbarung über die Exploration, Erschließung und Produktion von Kohlenwasserstoffen unterzeichnet, die sich auf ein Onshore-Gebiet in der Region Shamakhi-Gobustan in Aserbaidschan bezieht. In dem gemeinsamen Forschungsprojekt hält die MOL-Gruppe als Betreiber einen Anteil von 65 Prozent, SOCAR einen Anteil von 35 Prozent, teilte MOL am Mittwoch der Nachrichtenagentur MTI mit.

Die Vereinbarung wurde von Zsolt Hernádi, Präsident und CEO der MOL-Gruppe, und Rovshan Najaf, Präsident von SOCAR, unterzeichnet. Sie betonten, dass auf der Grundlage der Vereinbarung vom Juni 2025, die die wichtigsten Bedingungen für die geplante Kohlenwasserstoffforschung in der Region Shamakhi-Gobustan regelte, die aktuelle umfassende Vereinbarung einen bedeutenden Meilenstein in der strategischen Partnerschaft zwischen MOL und SOCAR darstellt, die auf früheren erfolgreichen Kooperationen aufbaut. In der Mitteilung betonte Zsolt Hernádi, Präsident und CEO der MOL-Gruppe, dass „die endgültige Vereinbarung über unsere jüngste Zusammenarbeit mit SOCAR einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung unseres gemeinsamen Ziels darstellt, neue Möglichkeiten zu erschließen und unsere Partnerschaft im Forschungs- und Produktionssektor Aserbaidschans auszubauen. Mit diesem Projekt haben wir eine starke Basis in Aserbaidschan geschaffen, das ein wichtiger Pfeiler unserer internationalen Aktivitäten ist und eine bedeutende Rolle für die Energiesicherheit Mitteleuropas spielt und uns Flexibilität bei der Beschaffung und Raffination von Rohöl verschafft.”

In der Mitteilung wurde auch darauf hingewiesen, dass die Vereinbarung die langfristige strategische Präsenz der MOL-Gruppe in der Kaspischen Region sowie ihre Partnerschaft mit SOCAR bei der Erschließung der Kohlenwasserstoffvorkommen Aserbaidschans bekräftigt. Darüber hinaus stärkt sie die langjährige wirtschaftliche und energetische Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Ungarn. Als nächster Schritt des Forschungsprojekts werden Anfang 2026 seismische Messungen beginnen, auf die später Forschungsbohrungen folgen werden, heißt es in der Mitteilung.

Es wurde bekannt gegeben, dass die MOL-Gruppe 2020 in Aserbaidschan auf den Markt kam, als sie einen Anteil von 9,57 Prozent an einem der größten Ölfelder der Welt, dem Azeri-Chirag-Gunashli (ACG)-Feld, sowie einen Anteil von 8,9 Prozent an der Ölpipeline Baku-Tiflis-Ceyhan (BTC), die Rohöl zum Hafen von Ceyhan an der Mittelmeerküste transportiert, erwarb. Die Produktion in Aserbaidschan machte 2024 14 Prozent der Kohlenwasserstoffproduktion von MOL und 25 Prozent seiner Vorräte aus. Die BTC-Pipeline spielt eine herausragende Rolle bei der Versorgung der Raffinerien von MOL in der Region, beispielsweise der Raffinerien von Slovnaft in Bratislava und von INA in Rijeka. Bislang wurden insgesamt 18 Millionen Barrel MOL-Erdöl aus dem ACG-Feld über die BTC-Pipeline und den Seetransport zu diesen Raffinerien geliefert, teilte MOL mit.