Budapest 2021: Top 7 Aktivitäten

Die schöne Donau fließt gemächlich mitten durch die von klassischer Architektur überflutete Hauptstadt Ungarns. Budapest ist eine Stadt der Kontraste. Kultur und Eigenart vermischen sich hier. Bis 1873 waren übrigens Buda und Pest getrennte Städte. Die Geschichte der Stadt lässt sich bis zu den Römern im ersten Jahrhundert zurückverfolgen.

Es gibt einige Dinge, die in Budapest einzigartig sind, und die man unbedingt bei einem Besuch erleben muss:

Margaret Bridge

Die Margaretenbrücke war die zweite ständige Brücke über die Donau, die die Südspitze der Margareteninsel mit Buda und dem Nagykörút von Pest verband. Mit der vom Franzosen Ernest Gouin entworfenen Brücke ist Budapest bei ihrer Eröffnung im Jahr 1876 zu einer einzigen Stadt geworden. Die Margaretenbrücke verbindet nicht nur Buda und Pest, sondern auch die Margareteninsel, wo die beiden Brückenteile in der Mitte 150 Grad miteinander schließen.

Margaret Island

Die Margareteninsel ist das grüne Herz von Budapest. Sie liegt in der Mitte der Donau zwischen der Margaretenbrücke und der Árpádenbrücke. Außer ein paar Hotels und Sportanlagen gibt es auf der Insel keine Gebäude. Die Insel ist ein riesiger Erholungsraum mit Promenaden und Bänken, Radwegen und einer Joggingstrecke.

Donau – Flussfahrten

Während einer Flussfahrt auf der wunderschönen Donau hat man die Möglichkeit, die Sehenswürdigkeiten von Budapest aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Man fährt am prächtigen Parlamentsgebäude vorbei und kann danach einen Blick auf das Burgviertel werfen. Wenn man dann unter der Elisabethbrücke hindurchfährt, erblickt man rechts auf den Gellértberg das Gellértbad, einer der bekanntesten Kurorte von Budapest.

Budapester Beleuchtung bei Nacht

Auch wenn man nach einem langen Tag voller Erkundungstouren erschöpft sein mag, sollte man während eines Besuchs in der wunderschönen Hauptstadt Ungarns mindestens einmal nach Einbruch der Dunkelheit draußen bleiben. Wenn die Sonne hinter dem Horizont versinkt und die strategisch platzierte Beleuchtung aufleuchtet, bekommen die Gebäude und die Stadt als Ganzes eine neue und magische Dimension.

Lángos essen

Lángos ist eine typische ungarische Spezialität, die Sie überall in Budapest essen können. Frittierter Teig, mit gehacktem Knoblauch bestrichen und mit verschiedenen anderen fettigen Köstlichkeiten wie Räucherkäse, Sauerrahm und sogar Pörkölt (Schmorbraten) belegt, ist Lángos absichtlich ein reichliches Gericht. Es ist eine Mahlzeit, die eine Aktivität für sich ist, aber auch eine, die eine andere Aktivität am besten abrundet.

Markthalle

Die Große Markthalle in Budapest wurde 1897 erbaut und ist die schönste und größte aller Budapester Markthallen. Die Markthalle ist nicht nur für ihre Größe berühmt, sondern auch in anderen Aspekten. Am wichtigsten ist, dass dieser Markt auch zentral liegt, nur 5 Minuten zu Fuß vom Stadtzentrum entfernt. Im Gegensatz zu den Einkaufszentren in Budapest ist jedoch die Große Markthalle sonntags nicht geöffnet.

Széchenyi Bad – vor allem am Abend

Das beliebteste Thermalbad in Budapest steht im Stadtwäldchen. Es ist das größte seiner Art in Europa. Benannt wurde es nach dem Staatsmann Graf István Széchenyi. Das Bad ist auch für seine Sommernachts-Spa-Partys, kurz Sparties berühmt.

Ein Besuch in Budapest lohnt sich immer

Es gibt bestimmte Orte, die eine unbestreitbare Lebendigkeit besitzen. Budapest gehört mit seinen Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten unbedingt dazu. Die Einheimischen sind dazu ein fröhliches Volk, das sich gerne mit Besuchern beschäftigt. Daher begegnet man überall in Budapest die gastfreundliche Natur, für die die Ungarn bekannt sind.