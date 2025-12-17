Pensionskassen könnten das Jahr mit einer positiven Realrendite abschließen, da immer mehr Menschen die Bedeutung der Selbstvorsorge erkennen, teilte der Nationale Verband der Freiwilligen Pensionskassen (ÖPOSZ) am Mittwoch der Nachrichtenagentur MTI mit.

Auf der Grundlage der Daten der ersten elf Monate rechnet die Interessenvertretung insgesamt mit einer realen Rendite von mindestens 5 Prozent. Risikoreichere Portfolios können sogar Renditen von über 10 Prozent erzielen, aber auch die durchschnittlichen Renditen der mittleren Portfolios können einen zweistelligen Zuwachs erreichen. Auch die Krankenkassen können zufrieden sein, da sie sowohl bei den Beitragszahlungen als auch bei der Mitgliederzahl ihr ebenfalls erfolgreiches Vorjahr übertreffen könnten, heißt es in der Mitteilung. Laut der Mitteilung übersteigt die Mitgliederzahl 2 Millionen, und auch die Möglichkeiten der Steuerrückerstattung motivieren zu einem baldigen Beitritt. Denjenigen, die einen Beitritt in Erwägung ziehen, wird empfohlen, noch vor Jahresende zu entscheiden, da sie so am besten von den Vorteilen der Einkommensteuerrückerstattung profitieren können. Die Beträge werden im nächsten Jahr nach der Steuererklärung im Frühjahr auf die Renten- und Krankenkassenkonten überwiesen. Die notwendigen Informationen finden Sie in den Leitfäden auf der Website des Kassenverbands, fügten sie hinzu.