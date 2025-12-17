Glücksspiel-Steuer in Ungarn: Kommt eine Erhöhung wie in Bulgarien oder Großbritannien?

Die Glücksspielbranche in Europa ist ein bewegliches Ziel geworden. Was gestern noch kalkulierbar erschien, steht heute im Schatten von Reformplänen, Steuerdebatten und regulatorischen Kraftakten.

Während Bulgarien und Großbritannien bereits deutlich an der Steuerschraube drehen, rückt nun auch Ungarn in den Fokus. Ein Land mit staatlichem Monopol, steigenden Umsätzen und einem Markt, der eigentlich zufrieden vor sich hinbrummt. Doch wer genau hinsieht, erkennt Spannungen unter der Oberfläche und die leise Frage, ob es auch hier bald teurer wird, Anbieter überhaupt zu sein.

Wie ist das ungarische Steuersystem im Glücksspielbereich derzeit aufgebaut?

Ungarns Glücksspielmodell ist streng, durchreguliert und trotzdem profitabel. Klingt widersprüchlich, funktioniert aber. Das System basiert auf einem staatlichen Monopol, das durch Szerencsejáték Zrt. dominiert wird. Dieser staatliche Betreiber kontrolliert den Großteil des Marktes, während private Anbieter nur unter besonderen Bedingungen mitspielen dürfen, wenn überhaupt.

Die steuerliche Belastung besteht derzeit aus einer Kombination von Pauschalabgaben, Lizenzgebühren und einem festen Prozentsatz auf den Bruttospielertrag. In der Regel liegt die Glücksspielsteuer bei etwa 15 Prozent, hinzu kommt eine Gebühr von 2,5 Prozent auf den Umsatz. Besonders im Onlinebereich ist der Zugang streng limitiert und teuer. Nicht gerade einladend für neue Akteure, doch immerhin berechenbar.

Ein weiterer Vorteil für die Spieler ist, dass keine Wettsteuer anfällt, was in vielen anderen Ländern eine zusätzliche Belastung darstellt. Diese Steuerfreiheit auf Spielgewinne sorgt dafür, dass sich der ungarische Markt für Spieler besonders attraktiv gestaltet. Denn wer auf in Ungarn lizenzierten Plattformen spielt, kann seine Gewinne steuerfrei mit nach Hause nehmen.

Bulgarien und Großbritannien als Vorreiter strengerer Besteuerung

In Sofia knallten bei den Behörden vermutlich die Korken, als der Entschluss fiel. Ab 2026 soll die Glücksspielsteuer in Bulgarien auf satte 25 Prozent steigen. Was nach einem klaren Kurs klingt, ist in Wahrheit ein riskantes Spiel mit dem Markt. Auch in Großbritannien geht es in eine ähnliche Richtung. Dort sollen vor allem Onlineanbieter stärker zur Kasse gebeten werden, teilweise mit einer Verdopplung der bisherigen Sätze. Offiziell dient das dem Schutz der Spieler und der Stabilisierung des Haushalts, inoffiziell schwingt bei vielen die Hoffnung auf eine staatliche Geldspritze mit.

Diese Entwicklungen setzen andere Länder unter Zugzwang. Wer die Steuern nicht anpasst, wirkt plötzlich zu kulant und wer sie überzieht, schießt sich ins eigene Knie. Ungarn sitzt hier auf Messers Schneide. Die Branche ist stabil, aber sie könnte aus dem Gleichgewicht geraten, wenn man ihr zu sehr auf die Pelle rückt.

Was eine Erhöhung für Ungarns Glücksspielbranche bedeuten würde

Ein höherer Steuersatz mag auf dem Papier verlockend wirken. Mehr Geld für die Staatskasse, mehr Spielraum für politische Vorhaben. Doch die Realität ist weniger planbar. Anbieter kalkulieren mit Stabilität. Wenn plötzlich mehr abgeführt werden muss, sinkt die Marge, schrumpfen Budgets für Innovationen oder Marketing, steigen die Hürden für Expansion.

Noch brisanter wird es, wenn Spieler das Vertrauen verlieren oder schlichtweg in die dunklen Ecken des Internets abwandern. Der Schwarzmarkt blüht bekanntlich dort, wo der legale Markt nicht mehr mithalten kann und eine Steuererhöhung, die Anbieter in die Enge treibt, öffnet unregulierten Angeboten Tür und Tor.

Gleichzeitig stehen Jobs auf dem Spiel. Auch wenn Ungarns Markt von staatlicher Hand gesteuert wird, hängen zahlreiche Unternehmen wie IT-Dienstleister, Werbeagenturen, Callcenter oder Zahlungsanbieter indirekt an diesem System. Steigt der Druck, geraten ganze Wertschöpfungsketten ins Wanken.

Was bringt dem Staat wirklich mehr?

Steuer rauf, Einnahmen hoch. Das klingt einfach, doch diese Gleichung geht selten auf. Eines Tages ist der Knackpunkt erreicht und dann sinken die Einnahmen, statt zu steigen. Beispiele aus anderen Ländern zeigen, wie brüchig das Modell „mehr Steuer gleich mehr Geld“ sein kann. Anbieter reduzieren ihre Aktivitäten, passen Spielangebote an oder ziehen sich ganz zurück. Gleichzeitig verschiebt sich das Spieleraufkommen, nicht selten in steuerfreie Grauzonen. Am Ende steht ein Minus in der Bilanz, obwohl die Politik ein Plus erwartet hatte.

Vielleicht wäre es also klüger, statt auf höhere Steuern auf einen breiteren legalen Markt mit transparenter Lizenzvergabe zu setzen. Mehr Anbieter bedeuten mehr Wettbewerb, mehr Innovation und, wenn richtig reguliert, auch mehr Einnahmen.

Welche Rolle spielen EU und Marktöffnung in Ungarn?

Budapests Sonderweg im Glücksspiel hat Tradition. Seit Jahren verfolgt das Land ein Monopolmodell, das selbst Brüssel die Stirn runzeln lässt. Mehrfach gab es Beschwerden wegen Wettbewerbsverzerrung und fehlender Marktzugänge. Die EU fordert nicht explizit niedrigere Steuern, aber sie erwartet faire Bedingungen für Anbieter, auch aus anderen Mitgliedstaaten.

Ein höherer Steuersatz würde diesen Druck nicht lindern, im Gegenteil. Denn je restriktiver ein Markt agiert, desto stärker muss er begründen, warum er sich abschottet und wenn die steuerlichen Bedingungen zusätzlich verschärft werden, sinkt die Glaubwürdigkeit des Modells. In Zukunft stellt sich dann die Frage, ob das ganze System noch haltbar ist.

Eine mögliche Reform, etwa durch die Öffnung für private Anbieter unter EU-kompatiblen Bedingungen, könnte ganz neue Dynamiken freisetzen. Dann würden neben Steuereinnahmen auch neue Wege möglich, um Spielsuchtprävention und Markttransparenz zu verbessern.

Wie gut ist die Branche aktuell aufgestellt?

Ironischerweise läuft es in Ungarns Glücksspielsektor gar nicht schlecht. Trotz der strengen Regeln schreibt die Branche schwarze Zahlen. Die Umsätze steigen, der staatliche Anbieter verzeichnet Wachstum und die Abgaben fließen zuverlässig in den Haushalt. Rund 1,5 Milliarden Euro bewegt der Markt jährlich. Ein beachtlicher Wert angesichts der begrenzten Anzahl aktiver Anbieter.

Diese solide Lage könnte jedoch zur Falle werden. Denn wenn eine Branche als Goldesel erscheint, greifen Regierungen gerne zu. Nicht selten folgt darauf ein Realitätscheck. Denn wirtschaftlicher Erfolg ist kein Freifahrtschein für zusätzliche Belastungen. Vielmehr sollte er Anlass sein, das bestehende Modell als funktionierend zu bewerten und nicht als Quelle kurzfristiger Staatseuphorie. Gerade weil Ungarn kein offener Markt ist, liegt die Verantwortung für Balance und Nachhaltigkeit umso mehr beim Staat. Wer hier das Gleichgewicht stört, riskiert mehr als nur Einnahmen.

Steuererhöhung möglich, aber nicht zwingend sinnvoll

Theoretisch wäre eine Steuererhöhung machbar. Politisch wäre sie argumentierbar, finanziell womöglich verlockend. Doch in der Praxis ist der ungarische Glücksspielmarkt ein empfindliches Gefüge. Eine Schraube zu fest gezogen und das System knarzt.

Der Blick nach Bulgarien und Großbritannien zeigt, wohin der Weg führen kann, doch er zeigt auch, welche Nebenwirkungen zu erwarten sind. Ungarn steht nicht unter akutem Druck. Die Einnahmen stimmen, das System funktioniert und Reformen könnten an anderer Stelle mehr Wirkung entfalten als bei der Steuerquote.

Am Ende bleibt die Frage offen, ob fiskalischer Ehrgeiz über kluge Standortpolitik siegt. Denn wer nur auf Zahlen schaut, verpasst oft das große Ganze und das macht den Unterschied zwischen kurzfristigem Gewinn und langfristiger Stabilität.