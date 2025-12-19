Bruttolöhne in Ungarn stiegen im Oktober um 8,7 Prozent

Der durchschnittliche Bruttolohn in Ungarn stieg im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 8,7 % auf 692.700 HUF, wie aus den am Freitag vom Statistischen Zentralamt (KSH) veröffentlichten Daten hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Nettolöhne stiegen um 10,0 % auf 482.400 HUF. Die Reallöhne stiegen um 5,5 %, berechnet mit einem Verbraucherpreisindex von 4,3 %. Der Bruttomedianlohn stieg um 9,4 % auf 575.000 HUF. Der gesetzliche Mindestlohn in Ungarn wurde ab dem 1. Januar 2025 für ungelernte Arbeitskräfte um 9 % auf 290.800 HUF und für Facharbeiter um 7 % auf 348.800 HUF angehoben. Ohne die 65.100 Ungarn, die in Vollzeit in geförderten Arbeitsprogrammen beschäftigt sind und im Oktober durchschnittlich 143.000 HUF brutto verdienten, lag der durchschnittliche Bruttomonatslohn bei 704.200 HUF. Ohne die geförderten Arbeitnehmer stieg der durchschnittliche Bruttolohn im Unternehmenssektor, zu dem auch staatliche Unternehmen gehören, um 8,1 % auf 693.000 HUF. Der durchschnittliche Bruttolohn im öffentlichen Sektor stieg um 11,0 % auf 740.500 HUF. Im gemeinnützigen Sektor stieg der durchschnittliche Bruttolohn um 9,8 % auf 718.100 HUF. Im Zeitraum Januar bis Oktober betrugen die Bruttolöhne durchschnittlich 691.400 HUF und die Nettolöhne 476.600 HUF. Die Bruttolöhne stiegen um 9,1 % und die Nettolöhne um 9,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.