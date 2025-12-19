CETIN Ungarn schließt Modernisierung der Netzinfrastruktur ab

Cetin Ungarn hat eine vierjährige Modernisierung der Netzinfrastruktur abgeschlossen, in die das integrierte Telekommunikationsinfrastrukturunternehmen 102 Mrd. HUF investiert hat, wie die Nachrichtenagentur MTI am Donnerstag mitteilte.

Das Unternehmen gab an, dass es durch die Modernisierung jährlich 9,9 GWh Strom einspart, was dem jährlichen Stromverbrauch von 4.500 ungarischen Haushalten entspricht. Ziel des Projekts war es, den Energieverbrauch durch eine Verringerung des Verbrauchs pro Einheit zu senken, obwohl die übertragene Datenmenge exponentiell gestiegen ist. CETIN Hungary erzielte im vergangenen Jahr einen Nettoumsatz von 73,6 Mrd. HUF.