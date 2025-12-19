Hegyi: Im nächsten Jahr werden 860 Milliarden Forint für die Gleissanierung bereitgestellt

Im nächsten Jahr werden 860 Milliarden Forint für die Sanierung der Gleise bereitgestellt. Dies ist eine der wichtigsten Nachrichten bezüglich der Eisenbahninfrastruktur der MÁV nach der Sitzung der MÁV-Geschäftsführung in der vergangenen Woche, schrieb Zsolt Hegyi, Geschäftsführer der MÁV-Gruppe, in einem Beitrag auf seiner offiziellen Facebook-Seite am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Er begrüßte, dass die Geschäftsführung seinen Vorschlag angenommen hat, sodass im Geschäftsplan für 2026 die eigenen Mittel für Gleissanierungen um einen beträchtlichen Betrag, nämlich um etwa 60 Milliarden Forint, aufgestockt wurden. Dies übersteigt die Möglichkeiten für 2025 um 25 Milliarden Forint, passt aber gut zu dem gemeinsam von der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem ungarischen Staat finanzierten Infrastrukturentwicklungsprogramm in Höhe von rund 800 Milliarden Forint, für das kürzlich ebenfalls die letzte administrative Hürde genommen wurde. Insgesamt stehen somit 860 Milliarden Forint für die Instandhaltung und Sanierung der Gleise zur Verfügung. Mit dieser bedeutenden Summe, die in den letzten Jahrzehnten im Bereich der ungarischen Eisenbahn beispiellos ist, „können wir endlich nicht nur einen Schritt, sondern einen Sprung nach vorne machen, was die Modernisierung der ungarischen Eisenbahninfrastruktur angeht”, erklärte der Generaldirektor.

Zsolt Hegyi zählte auf, welche wichtigen Gleissanierungen 2026 zusätzlich zu den 800 Milliarden aus eigenen Mitteln in Höhe von 60 Milliarden Forint durchgeführt werden. Als erstes erwähnte er den Austausch der Oberbauelemente zwischen dem Westbahnhof (Városliget-Abzweigung) und Kőbánya-Kispest sowie den Austausch von 10 Weichen an den Bahnhöfen Kőbánya-Teher und Kőbánya-Kispest. Auf dem in sehr schlechtem Zustand befindlichen, mit 40-60 km/h-Langsamfahrstellen belasteten Streckenabschnitt wird die ursprüngliche Geschwindigkeit von 80 km/h wiederhergestellt. Dadurch wird sich die Pünktlichkeit verbessern und die Fahrzeiten für die Vorort- und Fernverkehrspassagiere der Strecken Cegléd und Lajosmizse sowie Szeged und Nyíregyháza verkürzen, schrieb der Generaldirektor.

„Im Jahr 2026 planen wir im Rahmen dieses Programms den Austausch von etwa 40 abgenutzten Weichen auf Netzebene, wobei wir uns auf die Strecken und Bahnhöfe mit dem höchsten Verkehrsaufkommen konzentrieren werden. Das Programm ist noch nicht endgültig festgelegt, derzeit werden die Standorte Budapest-Kelenföld, Rákospalota-Újpest, Kőbánya-Kispest, Debrecen, Maglód, Újszász, Herceghalom und Biatorbágy in Betracht gezogen. An diesen Standorten müssen die Züge häufig aufgrund defekter Weichen langsamer fahren, was zu ärgerlichen Verspätungen führt und durch das erneute Beschleunigen einen enormen Energieverlust verursacht“, schrieb Zsolt Hegyi.