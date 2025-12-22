BKK unterzeichnet Vertrag mit neuem Betreiber des Bubi-Fahrradverleihsystems

Die Budapester Verkehrsgesellschaft (BKK) hat den Vertrag mit dem Gewinner der öffentlichen Ausschreibung unterzeichnet, sodass nun die dritte Generation des Bubi-Fahrradverleihsystems starten kann – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur MTI vom Montag schrieb die BKK, dass der Gewinner der öffentlichen Ausschreibung, Inurba Mobility, über umfangreiche internationale Betriebserfahrung verfügt: Das Unternehmen betreibt Fahrradverleihsysteme in Rouen (Frankreich) sowie in mehreren polnischen Städten (Danzig, Gdynia, Sopot). Der neue Dienstleister wird nach den Plänen mindestens 5000 völlig neue Fahrräder bereitstellen, von denen mindestens 1000 mit elektrischer Unterstützung ausgestattet sein werden, und darüber hinaus alle wichtigen Verkehrsknotenpunkte mit mindestens 30.000 Fahrten, die weiter vom derzeitigen Versorgungsgebiet entfernt sind, also auch alle U-Bahn-Stationen, im Laufe der Zeit abdecken. Die neue Flotte soll spätestens in sechs Monaten auf den Straßen Budapests erscheinen, teilte das Verkehrsunternehmen mit.

Es wurde auch geschrieben, dass die Pilotphase am 24. Dezember beginnt und während dieser Zeit bis zum 15. Februar die öffentliche Fahrradverleihdienstleistung mit einem MOL Bubi Pilot-Abonnement für 500 Forint genutzt werden kann. Während der Übergangsphase wird das Verkehrsunternehmen die Nutzungsgewohnheiten der Bubi-Nutzer im 6. Bezirk untersuchen, weshalb die Fahrräder anders als bisher nicht nur an den Sammelstationen, sondern auch an 168 Mobi-Punkten – ausgewiesenen öffentlichen Plätzen, an denen die gemeinsam genutzten Fahrzeuge ordnungsgemäß abgestellt und abgeholt werden können – Fahrräder und Elektroroller abgegeben werden können. Es wurde betont, dass die zweite Generation von MOL Bubi eine der größten Erfolgsgeschichten der BKK war: Nach einer radikalen Erneuerung des ursprünglichen Systems stieg die Zahl der Fahrten um das 5- bis 8-fache, in den letzten 4,5 Jahren wurden die Fahrräder 14 Millionen Mal ausgeliehen und die Kunden legten mehr als 31 Millionen Kilometer zurück.