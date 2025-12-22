4iG stimmt Änderung der Bedingungen für Unternehmensanleihen zu

Die Bedingungen für 4iG-Anleihen, die im Rahmen des Bond Funding for Growth Scheme II ausgegeben wurden, werden geändert, nachdem die Gruppe eine Einigung mit ihren Investoren erzielt hat, teilte 4iG am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Gemäß der Vereinbarung wird die Rückzahlung des Kapitals der Anleihen am Ende der Laufzeit in einer Summe, Ende 2031, fällig, wobei die Zinsen weiterhin gezahlt werden. Der neue Finanzierungsplan steht im Einklang mit der langfristigen Wachstumsstrategie von 4iG und setzt erhebliche Ressourcen für strategische Prioritäten frei, darunter Investitionen in die Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie, Telekommunikation und digitale Infrastruktur, so 4iG. Die unabhängige Ratingagentur Scope Ratings hat den Finanzierungsplan im Rahmen einer vorläufigen Bewertung geprüft und bei unveränderter Bonität die Verbesserung der Liquidität als positiv bewertet, fügte das Unternehmen hinzu.