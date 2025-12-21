Weltberühmte Artisten treten beim Zirkusfestival im Januar in Budapest auf

Mehr als 200 weltberühmte Artisten aus vier Kontinenten treten in fünf verschiedenen Programmblöcken auf und messen sich im Großzirkus der Hauptstadt beim XVI. Internationalen Zirkusfestival Budapest vom 7. bis 12. Januar 2026 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Anlässlich der Veranstaltung Anfang nächsten Jahres wurde in Zusammenarbeit zwischen dem Nationalen Zentrum für Zirkuskunst und dem Ungarischen Technik- und Verkehrsmuseum eine über hundert Jahre alte, funktionsfähige Dampflokomotive mit einem Kran vor die Einrichtung im Stadtpark gehoben, wo sie zwei Monate lang auf dem Platz vor dem Großzirkus der Hauptstadt stehen wird. Ziel der Zusammenarbeit der beiden Kulturinstitutionen ist es, auf die Werte der ungarischen Kultur sowie auf die Bedeutung von Wissen und Innovation aufmerksam zu machen, wie auf der Pressekonferenz zum Festival bekannt gegeben wurde. Péter Fekete, Generaldirektor des Nationalen Zirkuskunstzentrums, betonte bei der Veranstaltung: Der Großzirkus der Hauptstadt ist 136 Jahre alt, genau so alt wie die vor der Einrichtung aufgestellte Lokomotive. „Mit der Dampflokomotive vermitteln wir der Welt die Botschaft, dass Budapest die Lokomotive und treibende Kraft der Zirkuskunst weltweit ist, da der Erneuerungsprozess, den die Zirkuskunst in Budapest durchläuft, einen bedeutenden Einfluss auf die Zirkuskunst weltweit hat”, sagte er.

Das alle zwei Jahre stattfindende Internationale Zirkusfestival Budapest, das dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feierte, ist eine der bedeutendsten Fachveranstaltungen der Zirkuskunst weltweit und nach dem Internationalen Zirkusfestival von Monte Carlo die zweitgrößte Veranstaltung dieser Art, betonte der Generaldirektor und wies darauf hin, dass dieser früher zur Unterhaltungsindustrie gehörende Bereich sich mittlerweile in die „hohen Künste“ einfügen konnte.

Der Generaldirektor hob hervor, dass in fast allen Genres Spitzenproduktionen zu sehen sein werden. Aus China kommen zwei Darbietungen auf die Bühne in Budapest, die weltweit noch nicht zu sehen waren, darunter eine Bodenakrobatiknummer, bei der 18 Artisten Saltos auf dem Boden vollführen werden; bei einer amerikanischen Produktion kann das Publikum eine besondere Luftakrobatiknummer sehen, zählte er auf. Während des Festivals werden fünf verschiedene Shows auf die Bühne kommen, wobei die Spitzenproduktion am Samstag die Vorstellung der ungarischen Künstler sein wird. „Wir möchten, dass möglichst viele Manager und Direktoren die Ungarn sehen und den einheimischen Künstlern gute Verträge anbieten“, betonte er.

Domonkos Schneller, Generaldirektor des Ungarischen Technik- und Verkehrsmuseums, sprach bei der Pressekonferenz darüber, dass sie mit dieser Veranstaltung die Sichtbarkeit des Museums aufrechterhalten können, da das Hauptgebäude des Museums seit fast zehn Jahren nicht mehr besichtigt werden kann. „Es ist sehr wichtig, dass wir unser Publikum auf den Straßen, Plätzen und verschiedenen Festivals treffen können“, erklärte er und nannte als Beispiel das Projekt „Mozgó Múzeum” (Bewegliches Museum), in dessen Rahmen Ikarus-Busse auf den Straßen von Budapest oder auch im Tal der Künste zu sehen sind, wo das Publikum sogar einen Bus mit Musik erleben konnte. Die ausgestellte Lokomotive mit der Nummer 326 wurde Ende des 19. Jahrhunderts gebaut und war bis Ende der 1970er Jahre, also 90 Jahre lang, im Einsatz, sagte Domonkos Schneller, der auch berichtete, dass es in Ungarn vier weitere Exemplare dieses Lokomotivtyps gibt: eines in Debrecen, eines in Kápolnásnyék und zwei in Budapest.