Gulyás: Im Januar wird die Verdopplung der Steuervergünstigungen für Familien vollständig umgesetzt

Im Januar wird die Verdopplung der Steuervergünstigungen für Familien vollständig umgesetzt, erklärte der Leiter des Amtes des Ministerpräsidenten am Dienstag in Budapest bei der Regierungsinformationsveranstaltung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Gergely Gulyás erklärte, dass die Regierung zuvor zugesagt hatte, die Familiensteuervergünstigung in zwei Schritten zu verdoppeln. Dies sei am 1. Juli zu 50 Prozent geschehen, die weitere 50-prozentige Verdopplung werde am 1. Januar fortgesetzt, erklärte er. Die Entscheidung betrifft eine Million Familien, die bei einem Kind monatlich 20.000, bei zwei Kindern monatlich 80.000 und bei drei Kindern monatlich 198.000 Forint mehr zur Verfügung haben werden, sagte Gergely Gulyás.