Gulyás: Regierung sorgt für Gehaltserhöhung für Gemeindebedienstete in Städten

Die Regierung wird die Gehälter der Gemeindebediensteten in Städten mit weniger als 10.000 Einwohnern in zwei Schritten erhöhen, sagte der Leiter des Büros des Ministerpräsidenten am Donnerstag bei einer regelmäßigen Pressekonferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Gemeindebediensteten erhalten am 1. Juli eine Gehaltserhöhung von 15 Prozent und am 1. Januar nächsten Jahres weitere 15 Prozent, sagte Gergely Gulyás. Der Minister wies darauf hin, dass die Aufgaben der Gemeindebediensteten in den Kleinstädten sehr komplex seien und dass ihr Durchschnittsgehalt derzeit „extrem niedrig“ sei. Ab dem 1. Januar 2026 werde die Regierung das Amt des Stadtdirektors auf Städte mit bis zu 1.500 Einwohnern ausdehnen und die Finanzierung des Amtes aufstocken, so Gulyás.