Zsófia Koncz: In Ungarn findet eine familienfreundliche Steuerrevolution statt

In Ungarn findet eine familienfreundliche Steuerrevolution statt, sagte die Staatssekretärin für Familienangelegenheiten im Ministerium für Kultur und Innovation am Dienstag in der Morgensendung des Fernsehsenders M1 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Zsófia Koncz betonte, dass die Regierung seit 2010 die Familienunterstützungen kontinuierlich ausweitet, die derzeitige Erweiterung jedoch außergewöhnlich ist: Am 1. Juli begann die erste Phase der Verdopplung der Steuervergünstigungen für Familien, die Eltern nun im August mit ihrem Juli-Gehalt erhalten, und ebenfalls im Juli trat die CSED-Extra-Regelung in Kraft, dank der Mütter nach 90 Tagen nach der Geburt ihres Kindes wieder arbeiten gehen können und dabei 70 Prozent der CSED-Leistung erhalten. Ab dem 1. Oktober gilt die Einkommensteuerbefreiung für Familien mit drei Kindern, und ab Januar wird die Einkommensteuerbefreiung auf Familien mit zwei Kindern und Mütter unter 30 Jahren ausgeweitet, fügte sie hinzu. Die Staatssekretärin erklärte, dass die Regierung die Entscheidungsfreiheit der Eltern für wichtig hält und daher versucht, Familien in jeder Lebenslage zu unterstützen.

Zsófia Koncz sprach auch über das ab September beantragbare Programm „Otthon Start” (Start ins Eigenheim), das sie als wichtigen Bestandteil des Familienförderungsprogramms bezeichnete. Sie erklärte, dass derzeit eine entsprechende Regierungsverordnung zur gesellschaftlichen Abstimmung vorliege, deren Ziel es sei, „Otthon Start” mit anderen Möglichkeiten der Wohnraumschaffung kombinierbar zu machen. Auf die Frage, ob die neue Kreditkonstruktion zu einem Anstieg der Wohnungspreise führen könnte, antwortete die Staatssekretärin, dass zur Vermeidung dessen eine Obergrenze von maximal 1,5 Millionen Forint pro Quadratmeter eingeführt worden sei. Das Otthon Start-Darlehen könne sowohl für den Bau als auch für den Kauf einer gebrauchten Wohnung verwendet werden, fügte sie hinzu. Zsófia Koncz sagte in der Radiosendung „Jó reggelt, Magyarország!” (Guten Morgen, Ungarn!) des Senders Kossuth Radio, dass Otthon Start eindeutig für junge Menschen gedacht sei, denen auch mit der Einkommensteuerbefreiung für unter 25-Jährige und dem Arbeitnehmerkredit geholfen werde.