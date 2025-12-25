Balatonföldvár erhielt zwei Immobilien kostenlos vom Staat

Zwei ungenutzte Immobilien gingen an die Gemeinde Balatonföldvár über, die sie als staatliche Zuwendung kostenlos erhielt. Die Immobilien in Balatonföldvár befinden sich in der Szigligeti utca und in der Hunyadi János utca – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

Die größere der beiden Immobilien in Balatonföldvár ist ein aus mehreren Gebäuden bestehender Komplex auf einem fast 4000 Quadratmeter großen Grundstück, der früher als Ferienanlage der Ungarischen Telegrafenagentur in Balatonföldvár diente. Das andere ist ein kleineres Gebäude auf einem 800–840 Quadratmeter großen Grundstück. Bürgermeister Huba Holovits erklärte auf Anfrage von Sonline.hu, dass keines der Grundstücke am Wasser liegt, beide Immobilien ungenutzt sind und sich in einem schlechten Zustand befinden, aber die staatliche Vermögensübertragung dennoch ein bedeutendes Ereignis im Leben der Gemeinde ist.

Die Gemeinde erhielt im Frühjahr eine Anfrage vom Staat, in der zwei lokale Immobilien aus dem Besitz der Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. und der Posta Zrt. ausgewählt wurden und geprüft wurde, ob die Stadt Bedarf daran hat und zu welchem Zweck sie diese nutzen würde. Der Gemeinderat beantragte für beide Immobilien eine Nutzung zu Wohnzwecken. Wir planen die Einrichtung von Einliegerwohnungen und Dienstwohnungen, erklärte der Bürgermeister. Huba Holovits betonte, dass die Vermögensübertragung kein Veräußerungsmoratorium beinhaltet, d. h. die Immobilien können verkauft werden. Wir prüfen die Möglichkeit, aus dem Verkauf der erhaltenen Immobilien Mittel für die ursprünglich geplanten Investitionen in Wohnraum zu generieren. Wenn wir die Immobilien oder beispielsweise das fast 4000 Quadratmeter große Grundstück in mehrere Teile aufteilen und verkaufen können, können wir mit den daraus erzielten Einnahmen genau die Wohnraumentwicklungsprojekte realisieren, die wir uns ursprünglich vorgenommen hatten, sagte der Stadtchef.