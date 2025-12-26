OKF: Am 24. Dezember waren 179 Feuerwehreinsätze erforderlich

Am 24. Dezember dieses Jahres waren landesweit 179 Feuerwehreinsätze erforderlich, teilte die Nationale Katastrophenschutzbehörde (OKF) am Donnerstag auf ihrer Website mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Den Angaben zufolge wurden die Feuerwehrleute in 47 Fällen zu Bränden gerufen, davon betrafen 30 Wohnhäuser. Darüber hinaus wurden sie 132 Mal zu technischen Rettungseinsätzen gerufen, in sieben Fällen wegen Kohlenmonoxidvergiftung und in zwei Fällen zur Rettung von Tieren. Bei den Bränden des Tages kam eine Person ums Leben, eine ältere Frau in Hajdúszovát, in der József Attila utca. Wie berichtet wurde, wurden die Feuerwehrleute auch zu mehreren Verkehrsunfällen gerufen: bei Algyő, auf der Hauptstraße 47, auf der Autobahn M5 in der Nähe von Táborfalva, zwischen Győr und Győrújbarát sowie in Szada. In der Mitteilung wies die OKF auch darauf hin, dass die Feuerwehr in 23 Fällen zu älteren oder kranken Menschen gerufen wurde, die alleine lebten und seit Tagen kein Lebenszeichen von sich gegeben hatten oder in ihrer Wohnung gestürzt waren und nicht alleine aufstehen konnten. Um solche Fälle zu verhindern, lohnt es sich laut der Mitteilung, alleinlebenden älteren Menschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Im Notfall kann die Notrufnummer 112 angerufen werden.