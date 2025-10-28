Durchschnittlicher Angebotspreis für Gebrauchtwagen in Ungarn liegt bei 5,6 Millionen HUF

Der durchschnittliche Angebotspreis für Gebrauchtwagen in Ungarn lag im September bei 5,6 Millionen HUF, wie aus Daten hervorgeht, die das Statistische Zentralamt aus Angeboten der Website Hasznaltauto.hu zusammengestellt hat – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der durchschnittliche Angebotspreis stieg gegenüber dem Vorjahreswert von 5,4 Millionen HUF. Rund 38 % der Angebote betrafen Fahrzeuge unter 2,5 Mio. HUF und 27 % Fahrzeuge zwischen 2,5 Mio. HUF und 5,0 Mrd. HUF. Teurere Fahrzeuge, die zwischen 5,0 Mio. HUF und 10,0 Mio. HUF angeboten wurden, machten 22 % der Gesamtzahl aus, und Fahrzeuge über 10,0 Mio. HUF machten 13 % aus. Autos mit Benzinmotor machten knapp die Hälfte der Angebote aus, Dieselautos 41 %. Hybridfahrzeuge machten 4 % der Angebote aus, Elektrofahrzeuge 5 %. Im Durchschnitt waren die auf Hasznaltauto.hu angebotenen Benziner 14 Jahre alt und hatten 155.000 km auf dem Tacho. Autos mit Dieselmotor waren 12 Jahre alt und hatten durchschnittlich 220.000 km auf dem Tacho.