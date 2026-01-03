Karácsony fordert „neuen Kompromiss”

„Es muss ein neuer Kompromiss zwischen Budapest und den Provinzen sowie zwischen der Hauptstadt und der Regierung gefunden werden”, erklärte Gergely Karácsony, Bürgermeister von Budapest, am Donnerstag auf Facebook – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Bürgermeister forderte „Befreiung von der Unterdrückung, die wir selbst geschaffen haben, von den schlechten Reflexen, von der Last der Gleichgültigkeit und der Spaltung”. Eine solche Befreiung könnte dazu beitragen, „die einfache Wahrheit zu erkennen, dass die Nation und die Hauptstadt der Nation nur gemeinsam aufsteigen können”. Karácsony bezeichnete das Jahr 2025 als „chaotisches und unheilvolles Jahr des täglichen Kampfes”, in dem die Führung Budapests „die Stadt immer wieder vor der kleinlichen Erpressungspolitik der Regierung schützen musste”. Er verwies auf das „Weihnachtsgeschenk“ der Regierung in Form von Plänen, Budapest im Jahr 2026 eine Solidaritätssteuer in Höhe von fast 100 Milliarden Forint aufzuerlegen, und sagte, dass die berühmte Kettenbrücke der Stadt mit dieser Gesamtsumme „viermal renoviert werden könnte“. Er sagte auch, dass Budapest die Steuer „selbst dann nicht bezahlen könnte, wenn es die Zahl der Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen halbieren würde”, und fügte hinzu, dass „die Regierung ihren Plan, Budapest zu ruinieren, nicht aufgegeben hat”. „Aber ich werde nicht zulassen, dass sie Budapest das Rückgrat brechen; sie haben die Stadt in die Enge getrieben … aber wir werden nicht aufhören, sondern diese Mauer durchbrechen”, versprach der Bürgermeister. „Wenn die Regierung sich weigert, ihre Politik gegen Budapest aufzugeben, bleibt uns nur noch, die Regierung zu ersetzen“, sagte Karácsony. Er fügte hinzu: „Die Hoffnung auf Veränderung ist nun zu einer Chance geworden … genau deshalb wollen sie Budapest strangulieren, denn wenn Budapest aufatmen kann, dann kann das auch das Land.“